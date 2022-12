Experts alerten de l’augment de recaigudes a les addiccions durant les festes de Nadal

Nadal és una època d’alt risc per a totes les persones que tracten de superar una addicció, sobretot a l’alcohol. Els primers nadals sense consum no són fàcils perquè hi ha molts estímuls que ho dificulten i propicien recaigudes. Tots aquests abusos fan que, per a les persones amb problemes i propenses a l’addicció d’alcohol o altres substàncies, sigui la pitjor o una de les pitjors èpoques.

La cap de servei d’addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària de la regió de Girona, Begoña Gonzalvo, admet que des dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) potencien estratègies i les teràpies, tant individuals com grupals, per evitar recaigudes entre les persones que superen les addiccions. «La més freqüent és l’addicció a l’alcohol i es deu per dos motius bàsics; d’una banda, es tracta d’una època en què hi poden haver records emocionals negatius, per la pèrdua d’algun familiar, i pot ser un desencadenant per a abusar de l’alcohol, que és la droga que tenim més a l’abast», concreta.

L’alcohol és la droga més consumida i que tenim més a l’abast; és ben vista socialment Begoña Gonzalvo - Cap d'addiccions de l'IAS

D’altra banda, afegeix que també cal tenir present que «la informació publicitària de l’alcohol no ajuda gens i no ens oblidem que es tracta de la droga més consumida i acceptada socialment», matisa. És per això que «tradicionalment, el consum d’aquesta substància va associada a la diversió i forma part, normalment imprescindible, dels àpats nadalencs».

També manifesta que si una persona pateix una addicció se l’ha de «protegir» i, realment «els familiars ja ho tenen en compte però des dels CAS també treballem molt les fórmules per evitar les recaigudes».

Aina Monfort, psicòloga especialitzada en addiccions i que dirigeix un centre mèdic a Girona, concreta que «des del centre ja tractem els pacients dos mesos abans de Nadal, perquè les campanyes nadalenques cada vegada comencen abans; hi ha moltes persones amb angoixa i patiment perquè estan exposats a molts estímuls i es crea la necessitat de consumir en tots els aspectes per buscar la felicitat». En la mateixa línia que Gonzalvo, afegeix que la publcitat no ajuda, com tampoc l’ambient «constantment festiu, amb àpats continuats». També manifesta que «l’obligació de sentir-se feliç i no ser-ho genera molt esgotament i és un moment ideal per fugir en les addiccions». També matisa que «és important no alterar les rutines».

Més addiccions al joc

D’altra banda, les recaigudes a les addicions del joc també augmenten per Nadal. Enguany, i degut a la situació de crisi econòmica actual, aquesta addicció s’agreuja, ja que moltes persones abusen de la loteria, bingos, sales de joc i cases d’apostes online. «Les campanyes de publicitat són molt potents i suposen un estímul afegit per a les persones que tenen un problema patològic amb el joc i, en el cas de la loteria, és cert que hi ha moltes persones que abusen a l’hora de comprar dècims quan realment la probabilitat que toquin és molt baixa», explica Gonzalvo qui afegeix que, «a vegades una addicció porta a una altra, i una persona que per exemple beu molt en un bar, és més fàcil que s’apropi a una màquina escurabutxaques a jugar de forma desmesurada». De la mateixa manera, «quan es deixa de beure, també hi ha beneficis en menys addicció al joc i viceversa», matisa.

El Nadal és sinònim de consumisme i les persones vulnerables s’exposen a riscos Aina Monfort - Psicòloga experta en addiccions

Monfort concreta que el Nadal «es ven com una època màgica en què tot és possible i aquest missatge és perillós per a les persones addictes al joc, perquè és fàcil que recaiguin». També lamenta la forta exposició a la publicitat de la loteria i les ofertes especials de les cases d’apostes. «En general, el Nadal és sinònim de consumisme en tots els aspectes, vivim en una societat en què es potencia i les persones vulnerables estan exposades a molts riscos».