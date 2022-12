La campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 continua activa als Centres d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Girona i des d’aquesta setmana també s’ha obert la possibilitat d’administrar la dosi de record a tota la població. Fins ara estaven cridades a vacunar-se les persones de 60 anys o més, personal sanitari i de residències, persones institucionalitzades i col·lectius de risc. Així, els menors de 60 anys que així ho vulguin, podran sol·licitar cita prèvia per via telemàtica a través de la web de citasalut.cat o bé a través de La Meva Salut.

Des que es va iniciar la campanya de doble vacunació, els equips d’atenció primària de la regió han administrat més de 102.000 vacunes contra el coronavirus i més de 105.000 contra la grip a majors de 60 anys. Amb un 50,3% de persones majors de 60 anys vacunades contra la covid-19 a Girona i un 46,8% de vacunats contra la grip, la regió encara se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana en el marc de la campanya de la grip-covid. De fet, en el cas de la grip, el percentatge de vacunació de mitjana a Catalunya és del 54% i de la segona dosi de record, del 51%.

L'Alt Maresme, que pertany a la Regió Sanitària de Girona, és on hi ha la cobertura més elevada de vacunació en els dos casos, amb un 57,09% en la covid-19 i un 53,20% en la grip; la segueix el Ripollès. Per altra banda, on hi ha menys èxit de vacunació és a l'Alt Empordà, on la cobertura de la covid-19 amb prou feines supera la meitat de la població (50,2%) i la de la grip no hi arriba (44,8%). Des que es vacuna de la covid-19, l'Alt Empordà normalment està bastant per sota de la mitjana de Catalunya. Des de la Fundació Salut Empordà (FSE) exposen que els principals motius es deuen, d'una banda, a la bretxa digital i, de l'altra, a les reticències d'alguns col·lectius concrets. Cal tenir present que hi ha un percentatge elevat de població jubilada estrangera que s'han vacunat al seu país.

La campanya es va iniciar a finals de setembre en una primera fase centrada en els de 80 anys i més, persones que viuen a residències i els seus professionals. A mitjans d’octubre es va obrir a la franja de 60 anys o més i a persones pertanyents a col·lectius de risc. Per grups d’edat, la franja de 80 anys i més té les cobertures més altes en vacunació de la grip, superiors al 68%, seguida del grup de 70 a 79, amb unes cobertures del 53%. El grup de 60 a 69 anys és el que té nivells més baixos, pels volts del 32%. És per aquest motiu que des dels serveis territorials de Salut es fa una crida a la població, especialment aquella més vulnerable, a protegir-se contra els quadres clínics greus de la covid i la grip. En el transcurs de la campanya, també s’han fet enviaments d’SMS a persones usuàries que encara no s’havien vacunat amb l’objectiu d’apropar la vacunació a la ciutadania.

La taxa de diagnòstics de la grip a Girona se situa actualment en 12,97 casos per 100.000 habitants, mentre que en el mateix període de l’hivern del 2019-2020 era de 0,46 casos per 100.000 habitant, segons la corba de casos registrats al sistema SIVIC de Salut.

Crida a la vacunació

La Comissió de Salut Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va acordar el passat 15 de desembre obrir la vacunació de la segona dosi de record contra la covid-19 a qualsevol persona que ho sol·liciti (és a dir, els menors de 60 anys).

És una recomanació similar a la que es fa quan finalitza el període intensiu de vacunació contra la grip que s'amplia a qui desitja rebre la vacuna tot i no pertànyer als grups de risc. Aquesta possibilitat ja està activa i es pot sol·licitar a través de La Meva Salut o del web de citació citasalut.cat. S'hi podrà seleccionar l'opció de grip, covid-19 o totes dues.