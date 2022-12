Un veí de Puigcerdà ha deixat en herència més de set milions d'euros a les dues grans institucions sociosanitàries de la Cerdanya, la Fundació Hospital de Puigcerdà que gestiona l'atenció primària i la residència, i l'Hospital de Cerdanya. Els 7,2 milions donats suposen el 75% de l'herència.

El veí que va fer la donació és Joan Bonada Corretjans, que va morir fa dos anys. Ara s'ha fet efectiva l'herència per la mort recent de la seva dona, Núria Rosa Enrich Gimeno. El matrimoni no va tenir fills. Dels 7,2 milions d'euros, 3.295.000 ja els ha acceptat la Fundació Hospital de Puigcerdà per la gestió de la residència sociosanitària. El president del patronat i alcalde de la vila, Albert Piñeira, ha explicat que la institució ja ha admès l'herència en una junta extraordinària celebrada divendres. Piñeira ha agraït la generositat del veí donant: «estem molt agraïts no tan sols per la quantitat sinó que també perquè suposa una quantitat important de l'herència; s'ha d'agrair quan una persona es recorda dels seus orígens i destina el que té a una finalitat tan important com la Fundació i l'Hospital».

La Fundació ha fet una consulta a escala jurídica i fiscal per conèixer el cost que tindrà l'acceptació, per bé que tractant-se d'una fundació confia que serà mínim. Per la seva banda, l'Hospital de Cerdanya ha rebut també 3,9 milions, l'acceptació dels quals està pendent de la pròxima reunió de la junta directiva, amb representació de la part catalana i francesa. L'Ajuntament de Puigcerdà té la intenció de celebrar un acte conjunt de reconeixement a Bonada i la seva família.

Joan Bonada va néixer a Puigcerdà el 1927, sent el fill petit de nou germans d'una família de carnissers. Va marxar de Puigcerdà als 18 anys per anar a França i després a Veneçuela, on va treballar en diversos sectors com ara l'hoteleria i la impremta. En els últims vint anys de la seva vida va tornar al Pirineu per viure entre Andorra i Puigcerdà amb la seva dona. En nom de la seva família que encara tenia a Cerdanya, Joan Barnola, ha remarcat que el seu tiet va donar el 75% de l'herència, un fet que «demostra la seva gran generositat».