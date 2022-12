Per tal de promoure la vacunació, el Departament de Salut ha organitzat diverses campanyes sense cita prèvia. Recentment, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) van vacunar de forma intensa durant una setmana i cada dia es feia a un municipi diferent de la comarca. Des del Departament de Salut hi ha preocupació per la cobertura baixa de vacunació de la segona dosi de reforç de la covid-19, sobretot en la població d’entre 60 i 69 anys.