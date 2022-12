El Consell Comarcal de la Garrotxa reuneix cada dos mesos una comissió informativa prèvia al ple. En formen part tots els consellers comarcals i l’únic motiu de la reunió és donar compte dels temes que es debatran en el ple del consell. La trobada sol durar uns cinc minuts, però cada reunió té un cost de 3.100 euros per al Consell Comarcal. Els grups de l’oposició -ERC, CUP i un regidor no adscrit- van reclamar canvis en el reglament del consell en el darrer ple per posar fi a aquesta situació. El president de l’organisme, Santi Reixach (Junts), es va comprometre a convocar un consell d’alcaldes abans d’acabar la legislatura per tractar aquesta qüestió.

«Fa de mal explicar a la ciutadania la presencialitat de 25 consellers en una comissió on només es llegeix la proposta d’ordre del dia i que costa 3.100 euros públics. Si no té utilitat no es pot justificar», va assegurar Alfred Cairó, conseller no adscrit. En la mateixa línia, Adriana Roca (CUP), va explicar que la situació actual «no té cap sentit», mentre que Pep Companys (ERC) va recordar que la durada d’aquesta comissió «a vegades és només de cinc minuts».

El darrer ple del Consell Comarcal va aprovar un pressupost de l’ens comarcal per a l’any 2023, per un import de 25 milions d’euros, i un consolidat de 37,3 milions, sumant els consorcis de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA i el d’Acció Social de la Garrotxa. En el pressupost hi ha una diferència important respecte als anteriors atès que no incorpora la inversió dels 14 milions d’euros que durant quatre anys havien estat contemplats per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, i que provenien de l’Agència de Residus de Catalunya. El Consell Comarcal està a l’espera de formalitzar un conveni amb l’Agència de Residus per aquest nou centre que suposarà una inversió de 47 milions d’euros i que s’ubicarà a dins de l’actual abocador de Beuda.

El pressupost per al 2023 preveu alguns ajustos per poder fer front a l’increment de les despeses energètiques i al 2,5% d’augment de salaris marcat per l’Estat. No obstant això, s’apugen partides com les d’Acció Social, Educació i Joventut, o Urbanisme i Educació.