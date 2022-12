L’Agència Catalana de l’Aigua ha destinat 329.223 euros a 34 ajuntaments gironins per a la millora del control dels cabals d’aigua en alta. Els ajuts serviran per instal·lar de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits, així com per a la implantació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurals i la compra del programari necessari per al tractament de dades.

Els pobles beneficaris seran Masarac, la Cellera de Ter, Sant Llorenç de la Muga, Celrà, Sant Miquel de Campmajor, Argelaguer, la Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Pontós, Garrigàs, Vilallonga de Ter, Bàscara, Riudellots, Vilademuls, Montagut i Oix, Olot, Palau de Santa Eulàlia, Sant Pau de Segúries, Llers, Cabanes, Maià de Montcal, Saus, Camallera i Llampaies, Verges, Sant Pere Pescador, Avinyonet de Puigventós, Navata, Vilafant i Fontcoberta.