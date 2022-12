Sumem Banyoles denuncia que «l’afirmació (per part de l’equip de Govern) sobre la inversió de més d’un milió d’euros en infraestructura ciclista des de l’any 2019 a Banyoles és falsa».

A través d’un comunicat, la formació exposa que des de l’aprovació del Pla Director de la Bicicleta (2019) fins ara «només s’han construït 3 trams nous de carril bici». Es tracta, detallen, de «la plataforma única del carrer Girona, la vorera-bici de l’Avinguda de la Farga i el carril bici de la plaça Sant Pere».

La «resta» d’actuacions, denuncien, «són actuacions fetes abans del 2019 com els carrils bici del carrer Boi Juscafresa o el del carrer Concòrdia d’Aigües de l’Estany, construïts l’any 2018». «O bé es tracta d’obres ja executades on s’han realitzat tasques de manteniment, com el del carrer dels Agraris (30.000 euros) o el vora estany (254.000 euros).

Pel que fa als 485.000 euros «destinats a la Via Verda», assenyalen que es tracta d’una «inversió feta de forma conjunta pels sis municipis del Pla de l’Estany per on passa la via, des de Palol de Revardit a Serinyà».

Amb tot, la formació exposa que «des de l’any 2019, Banyoles ha invertit en la xarxa pedalable al voltant de mig milió euros» i conclou que «la major part dels diners s’han destinat al reasfaltatge dels carrils bici existents i, la resta, s’ha adreçat al projecte de Via Verda i estudis sobre la mobilitat, els quals no s’han acabat executant».