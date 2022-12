El sindicat USTEC ha anunciat vaga als centres educatius el 25 i 26 de gener coincidint amb la dels metges. El sindicat considera que el departament d’Educació «no ha aportat res significatiu» en les negociacions pel retorn de les retallades i per això insta el sector a mobilitzar-se «en defensa dels serveis públics». De fet, la coincidència de dates amb les protestes dels metges pretén mostrar que són els «dos sectors més perjudicats», que a la vegada són els «pilars bàsics de tota la societat». Entre les principals reivindicacions demanen una mesura pel col·lectiu més gran, negociar el calendari, un pacte d’estabilitat i el retorn dels sexennis amb certes condicions.

La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, va indicar ahir que la coincidència no és casual i que la convocatòria – que se suma a la dels metges – va més enllà de les «reivindicacions de sempre» sinó que pretén que «d’una vegada per totes» els dos sectors «tinguin una prioritat en els pressupostos i en les polítiques que gestionen els governs».

L’1 de setembre del 2022 els sindicats d’educació van signar un acord que ha permès el retorn de l’horari lectiu d’abans de les retallades i la contractació de 3600 docents. Un cop exhaurit el termini d’aquest primer trimestre, des d’USTEC lamenten que «hem comprovat que el Departament d’Educació ha incomplert el tercer punt de l’acord, el compromís de negociar la reversió de la resta de retallades; en cap moment ha entrat veritablement a fer una oferta creïble sobre els punts de la plataforma reivindicativa de cara al curs vinent».

Afegeixen que no poden acceptar que «no s’inclogui la recuperació de les dues hores lectives pels majors de 55 anys el setembre del 23 i tampoc acceptem que es neguin a negociar les propostes que no requereixen pressupost, com ho són el pacte d’estabilitat pel personal docent i laboral i el calendari escolar. A més, considerem de mínims que qualsevol possible acord inclogui elements com la recuperació del poder adquisitiu perdut o la dotació de recursos per a l’escola inclusiva».

«La ciutadania no ho entendrà»

La directora general de Professorat del Departament d’Educació, Dolors Collell, va assegurar que la ciutadania «no entendrà» que USTEC convoqui una vaga als centres el 25 i 26 de gener després d’haver-se signat un acord «històric» amb els sindicats i mentre duren les negociacions. En declaracions als mitjans, Collell va lamentar l’anunci de la vaga quan s’estan a punt d’assolir «nous acords» i existeix un clima i una relació «institucional» amb els sindicats que permetria «avançar» en la negociació. Va lamentar que es generi de nou un clima de polarització a les escoles. Va explicar que del conjunt de reivindicacions dels sindicats queden per tancar «serrells» sobre els sexennis i la reducció de dues hores pels docents majors de 55 anys.

Encara que la vaga es dugui a terme, des d’Educació continuaran en la negociació. «Estem molt a prop, creiem que l’acord serà molt aviat», va defensar Collell, qui va assegurar que des de setembre s’han fet 13 meses sectorials i 4 comissions tècniques.