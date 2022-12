La Fundació Eduard Soler ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Ripoll, per tal d’invertir una quantitat superior als cinc milions d’euros en la construcció d’un edifici de pisos socials que s’ha de fer a un solar de Can Guetes. L’edificació es farà en un terreny majoritàriament municipal, però també al veí, que ja és propietat de la mateixa Fundació. El conveni que han de signar totes dues parts, contempla que la inversió provingui al 100% de la Fundació, mentre que la gestió la faci el mateix Ajuntament. Les quotes que paguin els habitants dels pisos, serviran perquè la Fundació vagi recuperant la inversió durant cinquanta anys. Al final d’aquest termini, l’Ajuntament serà titular de l’edifici construït sobre el seu terreny, mentre que la Fundació es quedarà la part que i hi hagi en el seu. Es treballa amb la previsió que en un any i mig ha s’hagi completat l’edificació.

Fonts de la mateixa Fundació han confirmat l’acord amb l’Ajuntament. Totes dues parts anunciaran avui mateix la signatura del conveni, que serà un dels punts que caldrà aprovar en el proper plenari municipal de dimarts que ve. L’estiu de l’any passat el consistori va anunciar la construcció d’un edifici amb vint-i-dos habitatges, amb una fòrmula que contemplava la presència d’horts al servei dels llogaters i un sistema d’arrendament on els seus habitants en realitat serien cooperativistes. Ara caldrà veure quin règim de cessió dels habitatges s’aplica, perquè inicialment es preveia que la inversió la fés una empresa que treballa amb fons europeus de promoció d’habitatges, però finalment s’ha optat per un inversor del territori com la mateixa Fundació Eduard Soler. En l’últim ple municipal l’alcalde Jordi Munell ja va explicar que l’Ajuntament estava negociant amb la Fundació perquè hi fés la inversió que finalment s’ha acabat concretant.

L’edifici de lloguer social de Can Guetes no serà la primera iniciativa immobiliària que emprèn la Fundació Eduard Soler El 2002 ja va anunciar la voluntat de construir cent habitatges per joves a diferents municipis de la comarca. L’abril de 2008 va inaugurar la Vila Icària de Sant Joan de les Abadesses, per conciliar la vida privada amb els projectes empresarials. Ideat com un viver d’empreses, va rebre una inversió de més de dos milins d’euros, íntegrament assumits per la Fundació, i construït en terrenys de l’ajuntament santjoaní.