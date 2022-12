El conseller de Salut, Manel Balcells, va signar ahir el preacord del conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic (Siscat) amb les patronals i els sindicats CCOO, UGT i d’infermeria SATSE, però no amb Metges de Catalunya, que va registrar la convocatòria de vaga anunciada pel 25 i 26 de gener. La xarxa concertada inclou uns 70.000 treballadors, sobretot d’hospitals. El preacord implica un compromís de Salut de 460 milions d’euros suplementaris el 2023 per fer possible les millores del conveni. Entre aquestes, un increment salarial de fins al 3,5%, com els funcionaris i d’entre el 2,5% i el 3,5% el 2023 es trasllada als treballadors de la xarxa concertada.

El preacord també preveu revertir les retallades del 2010, així com millorar la direcció per objectius (DPO), que s’equiparen als de l’Institut Català de la Salut (ICS), en totes les categories. Balcells va indicar que en el cas dels metges suposa un increment net de 5.000 euros l’any si es compleixen.

En infermeria, incorpora un canvi de categoria professional de tot el col·lectiu per reconèixer-les com a graduades. Els plus per festius i caps de setmana treballats, que afecta sobretot les infermeres, incrementa entre un 5% i un 25%, i les guàrdies dels metges s’incrementen un 25% l’hora. Balcells va assenyalar que, pel que fa a la resta de categories, com administratius o tècnics auxiliars d’infermeria (TCAI), també hi ha altres millores, com un increment del 25% dels DPO.

Els sindicats CCOO i UGT van coincidir a destacar que l’acord és important però que les millores no han d’acabar aquí, sinó que aquest és un «punt d’inici».

Insuficient per als metges

El sindicat Metges de Catalunya va valorar com a «totalment insuficients» les mesures presentades a les taules de negociació de l’ICS i de la xarxa concertada. Lamenten que no han rebut «cap proposta formal» per part del Departament de Salut que respongui a les seves reivindicacions.

Respecte al preacord, van aclarir que el personal facultatiu no tindrà un increment retributiu de 5.000 euros anuals nets, vinculat a la consecució d’objectius; el preu de les guàrdies no assoleix el mínim fixat pel Tribunal Suprem i el preacord no reverteix les retallades de l’any 2010. Així mateix, el sindicat reivindica canvis «profunds» en les condicions assistencials per reduir la sobrecàrrega de treball del personal mèdic. Unes mesures que «no es poden negociar en l’àmbit de les relacions laborals», concreten.