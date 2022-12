El ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar dijous l’inici de l’expedient per a la creació del servei de piscina municipal coberta. Amb els vots de l’equip de govern de JuntsxCat, el suport d’ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP es va acordar acordat l’aprovació de l’establiment d’aquest servei i la incorporació dels documents per a la posada en marxa d’aquest nou equipament de la ciutat. Així mateix, el plenari va aprovar el Pla de Millora Urbana de la Plaça Major gràcies a la majoria absoluta de Junts. Pressupostada amb mig milió d’euros, la major part de la despesa des destinarà a millorar les façanes dels edificis. L’objectiu, segons el govern és que el 30% dels habitatges buits de la plaça, es puguin ocupar. Per a l’oposició (ERC, PSC i CUP), el projecte té un cost desmesurat i entenen que la ciutat té altres prioritats. El ple d’Olot també va aprovar les ordenances fiscals, que preveuen apujar l’IBI un 3,5% i les escombraries un 6%.