Dimecres passat, Esquerra Ripoll va fer un acte per parlar del que serà un dels eixos fonamentals del seu programa electoral per a les municipals 2023: la sostenibilitat. La candidata de la formació republicana, Chantal Pérez, acompanyada virtualment de la directora de l’Institut Català d’Energia (ICANEN), Marta Morera, i presencialment del diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona i alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, van debatre sobre la possibilitat d’impulsar comunitats d’energia solar des dels ajuntaments, focalitzant-ho a Ripoll. Així mateix, l’acte també va comptar amb la presència i participació de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

Pérez, va incidir en el fet que des del consistori no s’estan fent bé les coses en aquest sentit. Va recordar que el 2021 es va demanar la instal·lació de plaques solars a tots els edificis municipals, i malgrat que aquest any han tornat a insistir, la resposta per part de l’equip de govern és que s’estan esperant subvencions i no han habilitat cap partida al pressupost municipal que contempli aquesta matèria.

Durant el transcurs de la taula rodona, la directora de l’ICANEN va fer una pinzellada del full de ruta del model català descentralitzat, que suposa un canvi radical; també va parlar sobre la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, un estudi amb dades sobre la perspectiva energètica i com es podrà acompanyar als ajuntaments en aquest sentit. Per Marta Morera, «l’aposta per les comunitats energètiques representa l’empoderament de la ciutadania».

Per la seva banda, Lluís Amat va explicar l’experiència de la comunitat energètica de la Vall d’en Bas. Amat, que també és el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, va fer una petita aproximació a les ajudes i subvencions que hi ha a disposició tant de consistoris com de ciutadania.

Des d’Esquerra Ripoll aposten per la sostenibilitat i seguiran treballant per poder fer realitat iniciatives en aquest àmbit. Un dels compromisos és dur a terme almenys dues comunitats energètiques, una al barri de Sant Pere i l’altra a la carretera de Barcelona, instal·lant plaques solars a les cobertes dels equipaments municipals, assumint-ne el cost des del consistori i donant servei als veïns. Per la formació republicana, és indispensable la creació de comunitats energètiques per democratitzar el mercat, empoderar a la ciutadania i fer-la partícip del repte de la transició energètica.