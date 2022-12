El procés d’estabilització del personal interí de la Generalitat de Catalunya per concurs de mèrits segueix aixecant polseguera. Ara, un «error de càlcul» ha provocat la creació de 312 places «innecessàries» d’auxiliar administratiu, que ja estaven cobertes.

En aquest sentit, el sindicat UGT denuncia que la Direcció General de Funció Pública «ha ofert un total de 800 places d’auxiliar administratiu arreu de Catalunya sense contemplar que fins ara 312 interins n’estaven cobrint dues (en categoria de mitja jornada) en dues destinacions diferents per a arribar a la jornada sencera», assenyala la responsable de l’àrea Generalitat del sindicat a les comarques gironines, Charo Aguilar, que afegeix que «aquest error de càlcul ha provocat que s’estabilitzin el doble de persones que places hi ha disponibles». I és que si les places convocades eren 800, en realitat es tractava de 488 persones (hi havia 312 persones amb dues mitges jornades ocupant 624 places i 176 persones a mitja jornada). Una equació que, després de la ronda d’adjudicacions, es tradueix en un excedent de 312 professionals a Catalunya. «Els estabilitzen en situació precària (mitja jornada), quan eren persones que treballaven en cossos superiors a jornada sencera», assegura Aguilar, que alerta que els «famosos ‘minijobs’ han arribat a l’administració».

Per la seva banda, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (que gestiona la Secretaria d’Administració i Funció Pública), defensa que l’administració «no preveu en cap cas un augment de la plantilla en 312 places més» sinó que «preveu l'adscripció provisional al lloc de treball ocupat en règim d'interinitat a les persones que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, escala o especialitat respecte del qual són proposades per a nomenament».

Una de les persones afectades, que prefereix mantenir l’anonimat, denuncia que Funció Pública «ha creat 312 funcionaris de carrera que literalment sobren» i lamenta que «no hi ha prou cadires on posar-los». Per això, després de més de 20 anys treballant com a auxiliar administratiu/va interí/na en dos centres educatius a mitja jornada, denuncia que li han tret una de les dues places que tenia adscrites «sense consulta prèvia» per a «donar feina a una de les persones que Funció Pública ha estabilitzat de manera innecessària». En l’altre destinació on tenia la plaça assignada passarà a fer-hi jornada completa (enlloc de mitja com feia fins ara), després que els sindicats (UGT, CCOO i IAC) hagin arribat a un acord amb Funció Pública perquè les 312 mitges places es converteixin automàticament en jornades senceres. «Estaré cobrant el mateix sou per fer la meitat de la feina», assegura.

En les 312 restants (que quedaven buides), el Departament de la Presidència assegura que «l’Administració es compromet a realitzar una anàlisi organitzativa de la totalitat de llocs de treball existents a mitja jornada d'auxiliar administratiu dels centres educatius, als efectes d'una progressiva transformació en llocs de treball amb jornada ordinària i amb la corresponent clau de mobilitat, d'acord amb les necessitats del servei i amb la finalitat de la millora en la qualitat del servei públic que es presta». UGT celebra que ara Funció Pública ha acceptat la proposta del sindicat per a començar a estudiar la situació de forma «parcial i gradual», sense haver d’esperar a l’octubre de 2023, tal i com estava previst. «Això evitarà un calvari per moltes persones, que tornaran a recuperar la confiança en l’administració perquè veuran com se soluciona el problema», diu Aguilar.

No obstant, les bases del concurs, recorda la persona afectada, establien que «el personal en servei actiu en centres educatius mantindríem la mateixa ubicació amb propietat provisional fins la publicació del concurs de trasllats, prevista a l’octubre de 2023».

Tot i que cobrarà el 100% del sou perquè en còmput global seguirà treballant una jornada sencera, la persona afectada denuncia que «Funció Pública està regalant 312 sous», una suma que xifra en 312.000 euros bruts mensuals. «Se’ls està pagant un salari per una feina que ja s’estava cobrint i pagant», lamenta, i detalla que «s’està pagant un sou i mig per a fer la feina que durant 20 anys ha estat fent una sola persona». Amb tot, reclama que «si Funció Pública hagués admès l’error, no s’haurien hagut d’inventar 312 places ni s’estarien llençant els diners».

Això provocarà, a més, una «sobredotació» de personal als centres educatius, que ara tenen personal d’aquest cos a jornada sencera. El «desgavell», apunta, es «sanejarà» en les properes oposicions, on «només» s’oferiran 500 places.

27 gironins, sense opció

A les comarques gironines, assegura Aguilar, 27 membres del cos de personal auxiliar administratiu «han hagut de conformar-se amb una plaça a mitja jornada per a poder mantenir el funcionariat». És el cas d’una altra persona afectada, que també prefereix mantenir l’anonimat. Després de 13 anys com a auxiliar i 5 més com a administratiu/va, es va presentar a l’acte públic. Però lamenta que «a la província de Girona només quedaven places de mitja jornada». Per extensió, la seva nòmina caurà en picat i passarà de cobrar 1.400 euros nets al mes a rebre’n 600.

D’altres, com el següent testimoni, no s’han pogut permetre aquesta rebaixa. «Quedaven places a mitja jornada en escoles allunyades de Girona, però entre la gasolina i el dinar era inviable», confessa. Per això, li han adjudicat una plaça d’ofici a mitja jornada fora de la província de Girona. «L’he hagut de rebutjar, fa un mes que el meu fill ha estat intervingut quirúrgicament per un càncer i em necessita al seu costat», assegura, a banda de les «despeses extres» que se’n deriven. Amb tot, lamenta que «és molt trist que després de 13 anys a l’administració m’hagi de trobar en aquesta situació».