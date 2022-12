Incendi de matinada a Ogassa. Ha cremat tota una casa de fusta i sortosament, no s'han hagut de lamentar ferits.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven 7 minuts per les dues de la matinada per desplaçar-se en aquest punt del Ripollès per l'incendi i han activat vuit dotacions.

La casa constava de dues plantes i l'incendi ha començat, segons els Bombers, a la llar de foc. Les flames han afectat tota la construcció, que ha quedat del tot inhabitable. El foc ha destrossat diversos espais de la planta baixa.

Un cop sufocades les flames, els Bombers han hagut de desmuntar la coberta de la casa per rematar els últims punts calents. Les bigues han quedat destruïdes.

El foc ha quedat totalment extingit quan faltaven 6 minuts per les cinc de la matinada. Cap persona ha resultat ferida.