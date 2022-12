Només el 6,4% dels gironins va a treballar en transport públic

Malgrat els discursos de les administracions públiques, el transport públic col·lectiu encara és un mitjà residual pels gironins a l’hora d’anar a treballar. Segons una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) realitzada durant el 2021, només un 6,41% dels gironins majors de setze anys utilitza algun tipus de transport públic col·lectiu (autobús, tren, metro o tramvia) per desplaçar-se fins a la feina. En canvi, gairebé un 69% opta pel cotxe, un 17,2% hi va a peu i un 7,63% utilitza moto, bicicleta o algun altre tipus de mitjà.

Per edats, es pot observar com l’ús del transport públic és més elevat entre els joves, mentre que a mesura que augmenta l’edat també ho fa l’ús del cotxe com a mitjà de transport diari. Així, fins a un 17,1% dels joves gironins menors de 30 anys utilitzen el transport públic per anar a treballar, mentre que en la franja de 30 a 49 anys el percentatge és només d’un 3,1% i a partir dels 50 anys decau fins a un 1,73%. En canvi, l’ús del cotxe és d’un 50,67% entre els menors de 30 anys, mentre que creix fins a un 76,7% entre els 30 i els 49 anys i se situa en un 73,18% entre els majors de 50 anys.

Pel que fa als desplaçaments a peu, les diferències no són tan abismals: un 18,9% dels joves va a peu a la feina, igual que un 14,78% de la franja 30-49 anys i un 19,1% dels majors de 50. Finalment, també hi ha un 13,22% de joves que es mouen amb bici o moto; mentre que entre els de 30 a 49% el percentatge és del 5,4% i, entre els majors de 50, d’un 5,9%.

Pel que fa al temps de desplaçament, la majoria de gironins se senten satisfets (56,15%) o molt satisfets (37,32%) amb el temps que triguen a anar a la feina. En canvi, només hi ha un 6,51% que mostren insatisfacció respecte a aquesta qüestió. I és que només un 16,75% dels gironins triga més d’una hora per anar a la feina: un 31,6% necessita menys de vint minuts; un 32,8% entre 20 i 39 minuts i un 18,8% té un desplaçament d’entre 40 i 59 minuts. En canvi, només un 8,75% triga entre una hora i una hora i mitja, i un 8% requereix més d’una hora i mitja.

Treballar a prop de casa

El fet que els desplaçaments no siguin excessivament llargs es deu, en part, al fet que molts gironins treballen a prop de casa. N’hi ha un 6,73% que fan teletreball des del propi domicili, i en aquest cas no es tenen en compte les persones que estaven teletreballant com a conseqüència de la covid-19, ja que se’ls va demanar que responguessin tenint en compte la seva situació abans de la pandèmia. D’altra banda, hi ha un 37,7% que treballen al mateix municipi on viuen i un 39,9% dins de la mateixa província de Girona. En canvi, només hi ha un 7,7% d’enquestats que treballa en diverses localitats -per exemple taxistes, repartidors o comercials-, i un 7,4% més treballa en altres llocs.

Finalment, pel que fa al nombre de desplaçaments diaris que han de fer fins a la feina, la immensa majoria (un 77%) de gironins necessita dos viatges al dia, mentre que un 17,66% n’han de fer més. En canvi , només hi ha un 5,25% que requereixi un sol desplaçament.

Les dinàmiques observades a les comarques gironines no són gaire diferents a les que s’han detectat al conjunt de l’Estat, on el mitjà de transport particular és el més utilitzat en totes les edats, arribant a superar el 71% en el grup d’entre 30 i 49 anys.

L’ús del vehicle particular per desplaçar-se al lloc de treball s’ha incrementat, a nivell estatal, en relació a la última enquesta, que s’havia fet l’any 2011. En aquests moments, un 63% dels espanyols utilitza un mitjà particular per anar a la feina, mentre que una dècada enrere el percentatge era lleugerament inferior, del 60,6%.

Igual que succeeix a Girona, al conjunt d’Espanya el grup de menors de 30 anys és el que proporcionalment utilitza més el transport públic (29,3%), mentre que un 21,6% van a la feina a peu.