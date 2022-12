Renfe començarà a utilitzar un sistema de drons per vigilar diverses estacions catalanes, entre les quals les de Maçanet de la Selva i Blanes. La companyia ja ha tret a licitació aquest nou sistema de seguretat, que segons indica és pioner dins l'àmbit ferroviari. S'hi destinaran 3,5 milions d'euros i es contempla la realització de 76.720 hores de vol.

Segons Renfe, aquesta iniciativa és complementària als serveis de seguretat que ja hi ha actualment. La proposta té un doble objectiu: per una banda, dissuadir qualsevol persona de realitzar qualsevol activitat "que pugui generar un risc per als usuaris, actius o personal de Renfe", i per l'altra, poder detectar de forma precoç i captar images per identificar els autors d'aquestes actuacions, si s'acaben produint. Per fer-ho possible, es comptarà amb càmeres de gravació permanent que permetran detectar les circumstàncies de risc, així com la identificació de persones i plaques de matrícula de vehicles en qualsevol condició de visibilitat. I és que, per fer front a les condicions d'il·luminació escassa, els equips disposaran de càmeres tèrmiques.

El servei es prestarà a través d'Unitats Mòbils Aèries (UMAS), que tenen capacitat per operar a tot el territori. Aquestes Unitats Mòbils seran operades per pilots de dron que seran, alhora, vigilants de seguretat. Segons garanteix la companyia, disposaran de tot l'equipament necessari per permetre la seva operació de forma continuada durant tot el dia si és necessari. El servei està dissenyat especialment per operar en la proximitat de zones residencials, ja que els drons seran de baixa emissió acústica.

Aquesta iniciativa, a més, és de caràcter dinàmic, de manera que podrà operar a tot el territori. D'aquesta manera, Renfe assenyala que, a banda de Blanes i Maçanet, podrà aplicar-se en altres instal·lacions com l'Hospitalet, Sant Vicenç de Calders, Manresa, Mataró o Granollers Centre, entre altres.

El projecte s'ha impulsat des de l'àrea de Seguretat Corporativa de Renfe i s'ha desenvolupar després d'haver fet diverses proves pilot amb resultats satisfactoris. Segons indica Renfe, a més, s'alinea amb els objectius del Pla Estratègic de la companyia, on s'advoca per l'ús de tecnologies innovadora per a la prestació de serveis.