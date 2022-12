El grup parlamentari En Comú Podem també ha interpel·lat sobre la manca de professionals sanitaris a la Regió Sanitària de Girona. Salut ha afirmat que la dificultat de cobrir les places de metges s’aguditza a llocs com el Ripollès o la Garrotxa, com a comarques més distants, però també hi ha afectació a altres comarques i centres, i pot provocar que en determinades circumstàncies s’hagin de reordenar serveis de forma temporal o, com en el cas del Ripollès, s’hagin creat serveis territorials conjuntament entre l’hospital de Campdevànol i l’hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa pel que fa a la cirurgia d’una manera més estructural. La Comissió d’Accessibilitat -formada per totes les entitats proveïdores dels serveis sanitaris de la Regió de Girona- fa el seguiment quantitatiu i qualitatiu de les dades d’accessibilitat de l’activitat diagnòstica i fa reunions de seguiment amb cada centre sanitari i entitat proveïdora de forma periòdica per fer l’anàlisi de les dades corresponents i proposar-ne diverses actuacions per a poder millorar.