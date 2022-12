La Direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut treballa per tal de dur a terme una implementació progressiva de la figura del treballador social. Tot i així, el col·lectiu ha denunciat recentment que fan falta més professionals. Segons Salut, per cobrir el dèficit a municipis com Sant Feliu de Guíxols, Roses, Olot, Arbúcies, Sant Hilari i Santa Coloma de Farners, els CAPs fan col·laboracions amb els recursos dels municipis o dels consells comarcals corresponents. En el cas d’Olot 2, el servei es presta mitjançant un acord amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.