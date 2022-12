L’espera per a fer-se una prova diagnòstica comença a anar a la baixa a Girona

D’acord amb les dades del registre de llistes d’espera del Servei Català de la Salut, a la Regió Sanitària Girona la cua per a fer-se proves diagnòstiques en general ha disminuït lleugerament. Concretament, respecte al tancament del 31 de desembre del 2021, la variació és d’un 0,62% menys.

En una resposta recent del govern català a una pregunta formulada al Parlament sobre llistes d’espera a Girona per part de David Cid, del grup parlamentari En Comú Podem, també s’han facilitat dades sobre l’espera d’algunes proves concretes. D’una banda, hi ha un 0,61% menys de pacients que esperen per a fer-se un electromiograma i un 2,89% menys que esperen per a fer-se una colonoscòpia. En canvi, la llista d’ecografies abdominals registra un 17% més de pacients que l’any passat.

Fonts de Salut afirmen que cal tenir en compte que la disminució de pacients en llista d’espera per al total de proves diagnòstiques s’ha produït malgrat que les entrades han incrementat un 7,74% respecte del mateix període del 2021.

De forma paral·lela, confirmen que estan funcionant amb normalitat des de finals del 2020 els cribratges de mama i de còlon en tots els sectors sanitaris de la Regió Sanitària com també els circuits ràpids de detecció de càncer en els centres hospitalaris de cada sector.

De fet, en unes declaracions de la setmana passada, el conseller de Salut, Manel Balcells, va assegurar que «avui dia i quan acabi l’any» no hi haurà cap pacient de càncer a Catalunya que estigui en llista d’espera garantida que no hagi estat intervingut. En una interpel·lació de Ciutadans al Parlament, Balcells va admetre retards en diagnòstics i tractaments a causa de la pandèmia i va cridar a «afanyar-se» per a recuperar el ritme.

Des de la Regió Sanitària Girona, en el marc de la Comissió d’Accessibilitat conformada per totes les entitats proveïdores dels serveis sanitaris de la Regió, es fa el seguiment quantitatiu i qualitatiu de les dades d’accessibilitat de l’activitat diagnòstica alhora que es duen a terme també reunions de seguiment amb cada centre sanitari i entitat proveïdora de forma periòdica per fer l’anàlisi de les dades corresponents i proposar-ne actuacions de millora.

Al llarg dels anys 2020 i 2021 i una part del 2022 l’accessibilitat dels ciutadans a les intervencions quirúrgiques, les consultes externes i les proves diagnòstiques es va veure alterada per la pandèmia provocada per la covid-19 que va comportar l’ajornament d’intervencions, proves i consultes prioritzant en tot moment les intervencions urgents i les neoplàsiques.

Cal tenir present que la disminució de l’activitat ha estat fruit de les diverses onades que si bé en el conjunt de la societat han anat tenint una incidència cada vegada menys important, en l’àmbit sanitari no ha estat fins a mitjans de 2022 que s’ha pogut normalitzar i reprendre amb xifres més comparables a la normalitat prepandèmica. Així, aquest 2022, encara hi ha hagut afectació important especialment els primers mesos de l’any tant pel que fa a la necessitat de prioritzar els recursos hospitalaris per a l’atenció amb pacients covid-19 com per les baixes per malaltia dels professionals que també comportaven dificultat en la prestació del servei assistencial.

Segons dades de Salut del 31 d’agost d’enguany i en comparació a finals del 2021, la variació de persones en llista d’espera per a intervencions quirúrgiques era d’un 7,72% més i a consultes externes, un 13,11%.

En canvi, en aquests moments, les dades d’activitat indiquen una recuperació respecte a l’any 2021, l’activitat quirúrgica ha augmentat un 7,7%, la de proves diagnòstiques encara se situa un 4,4% per sota, i la de consultes externes ja arriba al 6,79% respecte al 2021 en el mateix període.

Inversió per reduir l’espera

Per tal de donar resposta a la necessitat de reduir les llistes d’espera a les comarques gironines en les proves diagnòstiques, des del CatSalut aquest 2022 hi ha operatiu el pla per a recuperació de l’activitat diagnòstica que consta, en el conjunt de Catalunya, d’un pressupost màxim de 61.524.000 euros, dels quals a la Regió Sanitària Girona li correspon un import màxim de 6.351.360,48 euros distribuïts en 3.571.769,50 euros per als nou centres d’atenció hospitalària i 2.779.590,98 euros per als 41 equips d’atenció primària.

En tot cas, constaten que la cartera de serveis està «garantida» independentment d’on estigui ubicat el professional en qüestió.

Els treballadors socials sanitaris, en augment progressiu

La Direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut treballa per tal de dur a terme una implementació progressiva de la figura del treballador social. Tot i així, el col·lectiu ha denunciat recentment que fan falta més professionals. Segons Salut, per cobrir el dèficit a municipis com Sant Feliu de Guíxols, Roses, Olot, Arbúcies, Sant Hilari i Santa Coloma de Farners, els CAPs fan col·laboracions amb els recursos dels municipis o dels consells comarcals corresponents. En el cas d’Olot 2, el servei es presta mitjançant un acord amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.