Pavellons, centres cívics i locals socials plens de nou al ritme dels números per intentar «caçar» algun premi que emportar-se cap a casa. Espatlles, vins, torrons són els trofeus llaminers que amb més gust s’han repartit de nou entre les quines de les comarques gironines. Però tampoc es rebutgen les bicicletes de muntanya, els patinets o alguns electrodomèstics de petit format. Un símptoma de la tornada a la normalitat després del COVID: ahir a la tarda, festivitat de Sant Esteve, més d’una trentena de quines es van celebrar a les diverses poblacions de Girona. I la de Bescanó plena a vessar.

Com es tradició, la Quina del pavelló d’esports de Bescanó va reunir altra vegada centenars de persones. Coneguda per ser la quina més gran de Catalunya -i per haver regalat premis que ara farien envermellir algun concurs de televisió-. Ja el dia abans, per Nadal, va reunir més de 2.500 persones segons l’organització. Una xifra que no es veia des d’abans del COVID. L’any passat es va rebaixar l’aforament al 50%, la mascareta era obligatòria, calia ensenyar el passaport de vacunació, el límit de persones per taula era de deu i cada taula estva separada per una distància de dos metres.

Ahir van desaparèixer per fi moltes d’aquestes barreres. I s’ha tornat a confirmar que la Quina de Bescanó atreu gent de diferents contrades de Catalunya. Per exemple, els primers guanyadors d’aquest any el dia de Nadal es van desplaçar des de Tarragona. Les quines són una gran font d’ingressos per a les entitats organitzadores, que arriben a cobrir un terç del pressupost de tota la temporada. Els clubs de bàsquet, patinatge i futbol de Bescanó s’ajunten anualment per organitzar la quina més multitudinària de Catalunya.

Les properes quines se celebraran demà, 28 de desembre, i el dies 1, 6 i 8 de gener al pavelló municipal. Els cartrons costen 18 euros aquest anys i s’adquireixen abans de començar el sorteig.

En els dos anys precedents, per les restriccions per COVID on algunes poblacions es va deixar d’organitzar per no temptar la sort d’enganxar el virus.

Malgrat això, la prova que és una de les tradicions més arrelades al territori per Nadal, és que més d’un 10% de les poblacions gironines ahir van organitzar aquest tipus de sorteig. La quina és un joc semblant al bingo on els premis són paneres o petits regals i que solen organitzar associacions de cada poble.

Per exemple, ahir Arbúcies va acollir la quina del club de bàsquet, mentre Caldes de Malavella, va celebrar al Casino Municipal, la quina de la Unió Esportiva Caldes. Llocs com Corçà, Viladamat, Camprodon, Fontcoberta, Les Preses, Agullana o l’Escala, entre d’altres, van aconseguir reunir milers de persones al voltant dels cartrons i el premis.