Una orquestra de professionals de la medicina i enamorats de la música. Així es defineix l’Orquestra de Metges de Girona, l’OMEGI, que va néixer el març d’aquest any a partir de la «passió musical» que senten un grup de col·legiats, amb el suport del Col·legi Oficial de Metges de Girona. El president del Col·legi, Josep Vilaplana, explicava que la idea havia sorgit arran de la pandèmia i «de seguida havia tingut molt bona acollida». De fet, la mateixa seu del Col·legi de Girona és l’escenari habitual per a assajar.

Vuit mesos després, la vintena de metges músics dirigits per l’oftalmòleg Joan Tarrús, han ofert els seus primers recitals oficials davant del públic. Dijous passat al matí, van tocar en dues actuacions a l’hospital Santa Caterina, amb un repertori de nadales per als pacients i familiars. El mateix dia, a la tarda, van tocar al monestir de Sant Daniel, en un recital de Nadal ofert per a col·legiats i familiars. Van tocar peces tradicionals com El noi de la mare, Santa nit, Jingle bells o El cant dels ocells, entre d’altres. L’autor d’una de les cançons, Sonen Campanes de Nadal (Cànon a 4 parts) va ser el mateix director, Joan Tarrús.

«Tots els metges i metgesses de Girona que tinguin una afició musical hi són benvinguts, tant els que han començat d’adults com aquells que ho van fer de joves o nens i que han anat compaginant l’afició amb la professió mèdica». El resultat d’aquesta crida feta des del Col·legi de Metges ha portat a la creació d’un grup de músics cohesionat, en què predominen els instruments de cordes (violins, violes i violoncels) però també n’hi ha de vent (tuba, trompeta i flautes travesseres), entre d’altres.

En el recital de Sant Daniel, hi havia tres violins primers, quatre violins segons, dues violes, dos violoncels i dues flautes.

Aquesta és la primera vegada que el Col·legi de Metges de Girona promou una iniciativa com aquesta. El Col·legi de Metges de Barcelona també n’ha impulsat una, que s’anomena Ars Medica. En aquest cas, és una orquestra de cambra de músics no professionals, principalment metges i altres professionals procedents de l’àrea de la salut. La seva finalitat és gaudir, i fer gaudir, interpretant música amb el millor nivell possible.

Quan el repertori i l’ocasió ho requereixen, l’orquestra Ars Medica incorpora instrumentistes de fusta, metall o percussió. També miren d’equilibrar el repertori amb solistes convidats o col·laborant amb diverses entitats corals. Fins ara, aquesta era l’única orquestra de metges d’Espanya i ara s’hi ha afegit la de Girona. També n’hi ha una, anomenada Orquestra Ibèrica Mèdica que està formada per integrants d’Espanya i Portugal.

Iniciatives a altres països

Les orquestres de metges existeixen a molts països, especialment a Alemanya, encara que no sempre tots els seus components són metges. Una de les orquestres més conegudes internacionalment és la World Doctors Orchestra (WDO), formada per un miler de facultatius de 50 països diferents, i que va actuar a l’auditori de Girona fa cinc anys.