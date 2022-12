Un 13% dels majors de 60 anys no disposa de cap xarxa de suport social

Un altre dels aspectes analitzats per l’estadística de l’INE Característiques essencials de la Població i Vivendes de l’any 2021 són les xarxes de suport social de les quals disposen els gironins, especialment a mesura que es fan grans. Tot i que la immensa majoria disposen de suport -ja siguin amics, veïns, fills o altres familiars-, hi ha també gent que està absolutament sola i no disposa de cap mena de suport.

Segons aquestes dades, un 87,26% dels gironins considera que disposa de suficient suport social, mentre que un 12,7% no en té. Si s’observa estrictament el col·lectiu de majors de 60 anys, els percentatges no varien massa: un 86,67% sí que tenen xarxes de suport, mentre que el 13,3% restant no en té cap.

Fills, veïns, amics i familiars

Pel que fa al tipus de relacions socials de les quals es disposa, un 29,34% dels gironins majors de setze anys que viuen sols poden comptar ambamics, veïns i altres parents que no són fills. Un 22,2% afirma poder comptar amb els seus fills i també amb altres persones de fora de la família, mentre que un 17,89% es pot refiar només dels seus amics i veïns. Un 11% afirma que la seva xarxa de suport social està formada exclusivament per parents que no són fills, i un 10,36% indica que, en el seu cas, la xarxa està composta només pels seus fills. Finalment, en un 9% dels casos, la combinació de suport és entre fills, amics i veïns.

Per sort, bona part d’aquestes xarxes de suport es troben a prop de les persones que les necessiten; com a mínim a Girona. Així, un 74,4% dels enquestats compta amb aquestes xarxes dins del mateix municipi on viu, mentre que un 17,5% les té dins de la mateixa província. En un 4,27% dels casos, aquestes xarxes estan situades en alguna altra província de Catalunya.

Xarxes llunyanes, una minoria

En canvi, aquells que tenen les xarxes a distàncies més llunyanes són una minoria: un 1,94% dels gironins disposa de xarxes en una altra comunitat autònoma, mentre que només un 1,85% les té en un altre país.