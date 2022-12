La Policia Local de Banyoles ha detingut un home que portava 728 esqueixos de plantes de marihuana al cotxe. Els fets van passar dijous passat a les quatre de la tarda quan els agents estaven fent un control al Passeig de la Puda. En veure's sorprès per la policia, l'home va intentar fer mitja volta i escapar, però el van poder interceptar uns metres més enllà. En l'escorcoll, hi van trobar set caixes de cartró amb la droga. Els agents el van arrestar per un delicte contra la salut pública.

D'altra banda, i en el marc de la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit de prevenció d'accidents de trànsit per les festes de Nadal, la Policia Local, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, va fer la setmana passada 144 proves d'alcoholèmia, de les quals, 11 van derivar en denúncia penal i 13 en denúncia administrativa. A més, es van denunciar cinc persones per consum i tinença de drogues i a una persona per conduir amb el permís de conduir sense punts.