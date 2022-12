Mentre que, de mitjana, la grip a Catalunya ja es comença a estabilitzar, amb registres similars als de la setmana passada, a la Regió Sanitària de Girona els casos encara van a l’alça. Segons la darrera actualització del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), en la setmana 51, que va des del 19 al 25 d’aquest mes, a Girona s’han registrat 1.072 casos, mentre que la setmana anterior en van ser 938. D’altra banda, l’efectivitat de la vacuna s’està notant, ja que pràcticament un 90% dels casos tenen menys de seixanta anys.

Tot i que els experts van vaticinar que el pic de casos s’assoliria pels volts de Nadal, a Girona encara no s’ha produït. A més, caldrà estar a l’espera dels registres de la setmana vinent, tenint en compte que aquests dies hi ha més trobades familiars.

Ara fa un any, l’inici de la sisena onada de la covid-19 va causar gran impacte entre la població en plenes festes de Nadal. A la majoria de farmàcies es van esgotar els tests d’antígens mentre es disparava el nombre de persones contagiades, tot i que la gravetat no tenia res a veure amb la d’anteriors onades.

Enguany, però, la grip és el virus predominant i la covid-19 va perdent protagonisme. Prova d’això és que segons l’últim balanç els positius registrats des de l’atenció primària han baixat un 45% respecte a la setmana anterior. La variant Òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades amb predomini de la subvariant BQ.1

Paral·lelament, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) s’estabilitza amb tendència al descens per sota del nivell moderat.

Segons fonts del SIVIC, entre els virus respiratoris circulants en aquest moment a Catalunya el més freqüent és el de la grip (39,1%), el segon és el VRS (10,3% de les mostres), el tercer el rinovirus (9,7%) i el quart el SARS-Cov-2 (8,6%) de les mostres estudiades.

La taxa calculada de bronquiolitis a Catalunya continua en descens (10 afectats per 100.000 habitants), mantenint-se encara per sobre del llindar epidèmic basal. En els menors d’un any la incidència és encara alta (981 per 100.000 habitants). En global la taxa en menors de 4 anys és baixa, de 215 afectats per 100.000 habitants.

La cobertura de la vacunació contra la covid-19 continua augmentant, arribant al 76% en els majors de 80 anys, i al 55% si comptem totes les persones de 60 anys o més. La cobertura de vacunació antigripal és molt semblant: d’un 70% en els majors de 80 anys i un 52% si comptem totes les persones de 60 anys o més.