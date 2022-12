Les noves tecnologies són cada dia més imprescindibles en el dia a dia dels habitants de les comarques gironines. Segons l’estadística de l’INE Característiques essencials de la Població i Vivendes (2021), gairebé la meitat dels gironins (un 42,7%) havia fet alguna compra per Internet al llarg de l’últim mes. Cal tenir en compte que l’enquesta es va dur a terme l’any passat, de manera que no va estar influïda per l’actual campanya de Nadal. En canvi, el 57,2% dels enquestats no havia fet servir aquest sistema de compra al llarg dels últims 30 dies.

En canvi, la venda d’objectes a través d’Internet -amb plataformes com Wallapop o Vinted- encara és molt incipient. Un 7,42% dels gironins havia venut algun producte per Internet durant aquell període, mentre que un ampli 92,57% no ho havia fet. D’altra banda, i a partir d’aquestes mateixes dades, un 68,29% dels gironins disposa de perfil en alguna xarxa social, mentre que només hi ha un 31,7% que no en tingui. Ús de mòbils intel·ligents Pel que fa als mòbils intel·ligents (smartphones), són encara més imprescindibles. Un 88% dels gironins majors de setze anys disposa d’aquest tipus de dispositiu, però per molt que sembli impossible, encara hi ha un 12% de gironins que s’hi resisteix (i que per tant, si té mòbil, és només per fer trucades). Finalment, en termes més generals, hi ha una àmplia majoria de gironins majors de setze anys (un 81,57%) que accedeix a Internet -des de qualsevol dispositiu- de forma habitual, mentre que només un 18,5% no es connecten habitualment a la xarxa.