Els guanyadors d’unes oposicions de Salut obtenen la plaça quatre anys després

Infermeres, auxiliars administratius i zeladors, entre d’altres, van fer l’examen d’oposicions a l’Institut Català de la Salut (ICS) a finals del 2018 i, quatre anys després, quan ja està començant un nou procés d’estabilització d’interins, tot just ha finalitzat el procés i els guanyadors han pogut obtenir la plaça.

A finals de l’any passat, aquest diari es feia ressò del cas específic de Tècnics especialistes en grau superior d’anàlisis clíniques, que a través d’un comunicat reclamaven «celeritat» en la resolució, tenint en compte que havien passat tres anys des que s’havia publicat la convocatòria i gairebé dos des del tràmit final, que consistia en la valoració de mèrits i accés al gestor de currículum.

L’Institut Català de la Salut va publicar un document amb les previsions dels diferents processos selectius a l’ICS i la majoria de casos havien de finalitzar entre l’últim trimestre del 2021 i el primer d’aquest any. Al llarg d’aquest temps, l’ICS ha anat actualitzant l’informe amb endarreriments continuats i la majoria de processos no s’han acabat resolent fins a l’últim trimestre d’aquest any, a excepció de les places de Medicina Familiar i Comunitària i tècnics de prevenció de riscos laborals, tots dos processos finalitzats el 31 de maig; Pediatria, finalitzat el 31 d’agost i llevadores i fisioterapeutes, que van acabar el 30 de setembre.

Girona té 297 places d’infermera i 87 d’auxiliars, 85 auxiliars administratius i 14 zeladors, entre d’altres

El següent procés resolt va ser el de tècnics de laboratori diagnòstic clínic, el 31 d’octubre. El col·lectiu va ser un dels més reivindicatius. La delegada del sindicat de tècnics superiors sanitaris (SIETeSS) a Girona, Rebeca Soliguer, lamentava que durant molt de temps hi ha hagut tècnics en situació d’interinatge i, com a conseqüència, amb precarietat.

Considera que hi ha hagut «deixadesa» per part de l’ICS tenint en compte «tot aquest temps d’incertesa», i més tenint en compte que molts d’aquests professionals han estat «a primera línia de lluita contra la pandèmia analitzant les PCRs i les autoritats no han estat capaces de treballar amb celeritat i respecte cap a nosaltres».

Seguidament, no ha sigut fins aquest mes de desembre que s’han acabat resolent les places d’infermeria, auxiliars d’infermeria, auxiliars d’administratiu i zeladors. Tot just abans de les festes de Nadal, es va dur a terme l’acte de tria oficial. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona s’han assignat 297 places de diplomatura sanitària d’infermeria, 87 places de tècnics de grau mitjà de cures d’auxiliar d’infermeria; 85 auxiliars administratius i 14 zeladors.

Places pendents del 2019

En la mateixa línia, s’han resolt la majoria de convocatòries pendents del 2019, entre les quals hi ha places d’auxiliar d’hoteleria (setembre), tècnics de grau superior de diagnòstic per la imatge, treballadores socials, odontòlegs d’atenció primària i tècnics de grau superior de citologia i anatomia patològica. A Girona, aquest mes s’han assignat dues places de tècnics d’anatomia patològica i citologia i vuit places de treballadores socials. No hi ha hagut cap plaça de tècnic de diagnòstic per la imatge i l’acte d’elecció de places d’odontòlegs encara no s’ha publicat.

Pel que fa a les places de treballadores socials, la Intersindical-CSC d’atenció primària lamenta que la Direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut a Girona «continua sense donar resposta a la demanda d’aquest col·lectiu per la manca de treballadores socials sanitàries als equips de Salut de Girona». Des de fa temps, el sindicat denuncia aquesta «infradotació» a Girona, respecte als altres territoris de Catalunya. Així mateix, denuncia que la Direcció es justifica en l’externalització del servei per no assumir les cobertures necessàries per part de l’Institut Català de la Salut.

Finalment, respecte al retard en la resolució de places, Salut n’atribueix els motius a la pandèmia i la dificultat per validar alguna documentació. Des que es va implementar un programa informàtic, el procés es va començar a agilitzar.