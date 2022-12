El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya han reclamat modificar la convocatòria d’estabilització acordada per la mesa sectorial de sanitat. En els propers mesos, milers de professionals tindran plaça pel procés d’estabilització que ha començat. En concret, demanen que es garanteixi una baremació més alta en la formació especialitzada, de tal manera que en una sèrie d’apartats la puntuació sigui superior a l’atorgada als doctorats mestratges. Defensen que es tracta d’una estabilització convocada majoritàriament per llocs de treball de les infermeres dels centres i serveis assistencials. De cara a futures convocatòries, han reclamat que s’incorpori com a requisit indispensable l’especialitat de familiar i comunitària.