«Caldrà plantejar l’eutanàsia sense la presència dels metges»

«Quan un pacient et diu que vol morir i demana l’eutanàsia, d’entrada no t’adones de la magnitud de la situació però, amb el pas del temps, i un cop ha finalitzat tot el procés, t’acaba pesant molt». Núria Masnou, metgessa del Trueta i referent d’eutanàsia dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), està al capdavant d’un equip format per cinc professionals, entre els quals hi ha membres de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Girona i metges, que ha iniciat un estudi per conèixer la relació entre els professionals sanitaris i la mort, a partir de l’aplicació de la llei d’Eutanàsia.

«Habitualment, ens reunim amb els referents d’eutanàsia per tal de compartir inquietuds i vivències i ha sigut en aquestes sessions que m’he adonat que, després d’un any i mig d’aplicació de la llei, s’han d’afrontar a situacions difícils i molt sovint se senten sols, és per això que iniciarem una enquesta per saber amb quines dificultats s’estan trobant», explica Masnou.

Entre els referents hi ha metges i infermeres que són els professionals que estan presents en el moment que el pacient mor i, per tant, tenen la funció de supervisar i administrar la medicació pertinent. «Fins ara, de les experiències que hem compartit, cap professional se n’ha penedit, però no tothom està tranquil a hores d’ara, hi ha molts sanitaris que encara tenen ferides obertes», concreta Masnou, qui afegeix que «estem molt acostumats a parlar amb els pacients sobre quin tractament els pot curar, però el fet d’oferir-los l’opció de morir sobta».

Masnou també forma part de la Comissió de Garantia i Avaluació, òrgan que fa efectiu el dret a la prestació d’ajuda a morir a Catalunya. «La comissió es va crear, en gran part, per descarregar el sentiment de culpa que pogués tenir un professional, perquè al final no el qüestionem i tampoc és qui acaba decidint el futur del pacient», admet. Tot i això, remarca que els referents són qui acompanyen el pacient en tot el procés i acaben executant la mort.

Cal tenir present que els sanitaris tenen dret a inscriure’s com a objectors, és a dir, si per motius de consciència, no volen participar activament en la prestació de l’ajuda per morir. «El registre d’objectors no reflecteix del tot la realitat, ja que hi ha molts professionals que no s’han trobat amb cap sol·licitud d’eutanàsia per part d’un pacient i llavors no s’han plantejat què farien; d’altra banda, sí que ens hem trobat amb professionals que han denegat la sol·licitud al pacient, sense registrar-la, i no li ha donat cap alternativa, llavors aquest cas es troba en via morta i no hauria de ser així, sempre s’ha de donar una alternativa», lamenta la metgessa.

Llei «massa recent»

En la mateixa línia, la referent d’eutanàsia opina que la llei és massa recent i s’ha d’anar normalitzant perquè es puguin canviar alguns aspectes. «El fet que un professional entri a casa per administrar la medicació al pacient és molt invasiu per a ell i la seva família; a la llarga caldrà plantejar el suïcidi assistit, tal com passa a altres països com a Suïssa, en què el professional dona la medicació al pacient, que és qui decideix el lloc i l’hora de la mort, sense la presència del professional».

Respecte a la possibilitat que el pacient en faci mal ús, ja que cap professional el supervisarà, Masnou admet que «caldrà córrer aquest risc i confiar-hi perquè arribarà un moment que s’haurà de donar certa llibertat al pacient i que no sigui un procés tan medicalitzat i burocratitzat com ara». Per altra banda, també considera que «fa molt poc que la llei està en vigor i entenc perfectament que el procés es dugui a terme com es fa ara; han de passar anys i, sobretot, és molt important que la societat avanci i no vegi la mort com a tabú i això, realment, serà el més complicat», conclou.

Alta demanda

Quan la llei va entrar en vigor, es van rebre moltes peticions de pacients que feia anys que esperaven l’eutanàsia. «La previsió era que, amb el pas dels mesos, les sol·licituds baixessin però no ha sigut així, el ritme és molt alt i no afluixa en cap moment». Els pacients neurològics són els més habituals, seguits dels oncològics i persones d’edat avançada, tot i que n’hi ha d’edats diverses. Els casos que generen més complexitat entre els professionals referents són els de demència o patologies de salut mental. «Entenc la problemàtica, però és important que cada cas sempre es registri, perquè la comissió té l’última paraula i cada cas mereix ser revisat».