La nova Llei Concursal aprovada durant el segon semestre i que entrarà en vigor l’1 de gener permetrà a empreses que no superin els 49 treballadors optar a un concurs a través d’un formulari electrònic. Hi podran optar les persones físiques o jurídiques que tinguin un volum de negoci anual que no superi els 10 milions d’euros i que no siguin considerades micropimes. En el cas de les microempreses de menys de 10 treballadors se simplifica el procés concursal i en cas de liquidació es fa a través d’una plataforma online.