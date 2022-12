La fleca Pa de Can Maula, de Melianta a Fontcoberta, ha creat el tortell republicà que en el seu interior amaga una fava, la figura d’un caganer i ve acompanyat amb una barretina. El tortell està elaborat amb farina ecològica de la Farinera Coromina de Banyoles i és totalment artesanal.

El creador és el flequer Albert Serralvo Canut, conegut com ‘Albert de Can Maula’, la sisena generació de flequers de Can Maula.

Per a aquest tortell tan especial, s'ha prescindit de la tradicional figureta del rei i s'ha substituit per la del caganer. “Hi volia posar alguna cosa ben nostrada, més catalana i de la terra, i la idea que més patxoca em va fer va ser la de fer servir un caganer, molt habitual també per aquestes dates en els pessebres”, argumenta Serralvo. Com que el personatge no porta corona, el tortell tampoc i al seu lloc "hi hem posat una barretina" feta a mà per ell mateix. El brioix manté la tradició d’amagar-hi una fava, el que obliga al qui la troba a pagar el tortell. El producte ve acompanyat de la frase “A Can Maula no tenim rei”.

La massa és feta al mateix establiment i els ingredients són tots ecològics, artesanals i de proximitat. “És un tortell de quilòmetre zero, fet a casa nostra. M’encarrego d’elaborar la massa, la barretina la fem nosaltres mateixos i els caganers els vaig a comprar a una parada que hi ha instal·lada durant aquestes festes de Nadal a Girona”, indica Serralvo.

El tortell ja es pot encarregar a la fleca i es podrà recollir a l’establiment el 5 de gener. Hi haurà dues mides i es pot escollir el farcit de massapà, de nata i de trufa.