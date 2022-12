Giovanni Inturri s’ha convertir en el 26è ambaixador d’Olot en un acte que va tenir lloc el 29 de desembre a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot. L’alcalde, Pep Berga, va entregar a Inturrisi la insígnia de la ciutat després de signar en el Llibre d’Honor.

Giovanni Intussisi és un enginyer industrial vinculat al sector de la salut animal des de l’any 2001, es va establir a viure a la ciutat d’Olot fa 19 anys. Des de el 2016, ha estat director general de la planta de Zoetis que, de la seva mà, ha portat a terme amb èxit un pla d’inversió iniciat l’any 2016 i que finalitza aquest 2022 després d’assolir un increment de la capacitat de producció de les instal·lacions de la Vall de Bianya.

Inturrisi ha mantingut sempre un contacte permanent amb les entitats i el territori olotí i garrotxí. En aquest sentit, ha estat membre actiu de diferents organitzacions com, per exemple, Euram Garrotxa, el projecte Campus Garrotxa, Forum Empresarial de la Vall de Bianya o la Comissió Estratègica de la Garrotxa. També ha participat de nombrosos projectes impulsats des de DinamiG amb la voluntat de fer una aposta per la formació, la innovació i l’assessorament personalitzat.

Des del 10 d’octubre del 2022, Inturrisi assumeix la vicepresidència API / MFA & Nutrition Platform de Zoetis que l’obligarà a deixar la ciutat i instal·lar-se a Irlanda. Obert a nous reptes i desafiaments.

En l’acte el 29 de desembre l’alcalde li va demanar que mantingui el contacte assidu amb Olot i que, a partir d’aquest moment, continuï oferint les referències i visió que té de la ciutat des de la distància i pugui fer arribar possibles actuacions de la ciutat on resideix per poder incorporar, en un futur, a Olot.