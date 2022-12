El PSC de Girona va presentar les seves propostes pels pressupostos de la Generalitat de l’any 2023. Marc Lamuà, el primer secretari del PSC de les comarques gironines, assegurava que els socialistes havien fet tot el possible perquè no hi hagués una pròrroga pressupostària a Catalunya i que, si això passa, «és responsabilitat del president del govern de la Generalitat». En total el PSC demana que es destinin més de 80 milions d’euros per fer inversions a les comarques gironines per resoldre «deutes històrics».

El primer projecte que va esmentar Lamuà va ser el de la nova seu de l’hospital Josep Trueta. Dels 300 o 400 milions d’euros que costa en total, els socialistes demanen que dos milions ja es trobin en els pressupostos del 2023 perquè s’iniciï, ja, la redacció dels primers projectes i per, com va dir Laumà, «donin per encetat aquest projecte que sembla que no acaba de començar mai i que és cabdal per les nostres comarques». Per un altre costat, l’altre proposta a destacar és la d’iniciar la redacció del projecte constructiu de les variants de Les Preses i Olot, que tenen un valor d’uns 30 milions d’euros, perquè es comencin a fer partides pressupostàries específiques en el 2023 i que, entre el 2024 i el 2025, ja es pugui donar per finalitzat.

Aquestes dues propostes —la del Trueta i la de les variants— no s’inclouen en els 80 milions d’euros d’inversions en les comarques gironines, sinó que van a part i pugen a 32 milions d’euros més.

Les propostes del PSC també té partides per a la ciutat de Girona com els projectes de l’Escola de Música Isaac Albéniz de Girona, la construcció de l’institut Comtessa Ermessenda, el nou CAP de l’Eixample, el pla de millora de la planta de valorització energètica de Campdorà i l’eliminació de l’amiant de la carretera Barcelona. En total, el preu d’aquests projectes oscil·laria al voltant dels 11 milions d’euros.

En matèria d’infraestructures viàries Lamuà assegurava que «tenim algunes de les carreteres que acumulen major sinistralitat de Catalunya» per això la proposta dels socialistes és destinar una part dels pressupostos del 2023 per a començar a redactar i executar la redacció de projectes allà on faci falta, com per exemple a la millora de la Gi-634 (Colomers-Verges), C-31 (Verges-Torroella), C-252 (Verges), C-66(La Bisbal), el projecte de la variant C-66 (Flaçà, Bordils, Celrà) o la variant est de Ripoll, entre d’altres, en total, al voltant d’uns 40 milions d’euros.

Pel PSC un altre dels «deutes històrics» té a veure amb les infraestructures educatives, per això reclamen destinar 15 milions d’euros en els nous centres educatius de l’IES Salvador Sunyer a Salt, l’institut de Vilafant, el de Palamós, el de Sant Joan de les Abadesses, l’institut-escola de Lloret de Mar i la millora de l’escola de Portbou. Lamuà també va posar l’accent en el fet que a Girona hi ha més de 72 centres amb barracons i que això converteix Girona «segurament, en la pitjor demarcació de Catalunya en aquest sentit», així que els socialistes demanen «començar a posar fil a l’agulla en aquest 2023».

Entre aquest llistat de propostes també s’inclouen altres inversions com la remodelació de la Casa del Mar de l’Escala, d’un total d’1 milió d’euros; l’ampliació de dos ponts sobre el Ridaura a Castell-Platja d’Aro, de 4 milions d’euros; l’ampliació del CAP de Palafrugell, 2 milions d’euros; la nova comissaria de policia de Cassà de la Selva, 2 milions d’euros; entre altres projectes.

Totes aquestes són les reclamacions que des del PSC de les comarques gironines exigiran al govern de la Generalitat. Lamuà finalitzava dient que «exigim allò que creiem mínim per a comarques gironines, fa molts mesos que hi treballem i considerem que són les propostes justes per tal d’aprovar els pressupostos».