«Declararem l'alerta per sequera a la Muga i a la conca Ter-Llobregat. Hi haurà 26 comarques en alerta i afecta 6,6 milions d'habitants de 550 municipis. Les reserves estaven per sobre de 210 hectòmetres cúbics, però l'aigua de boca està més que garantida». Amb aquestes paraules, Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, anunciava restriccions per la sequera a Girona. Les restriccions són d'ús agrícola, industrial i recreatiu, però no hi ha afectació a l'aigua de boca.

Davant la falta de pluges dels darrers mesos, les reserves dels embassaments van continuar baixant, amb el sistema Ter Llobregat al 34% (207 hm³) i el de Darnius Boadella al 33% (20 hm³). Un cop analitzades les recomanacions de l'Observatori de la Sequera i convocat el Comitè de Sequera, es va prendre la decisió de declarar l'alerta en aquests dos àmbits, un escenari que preveu l'aplicació de les primeres mesures per reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. Pel que fa al subministrament domèstic, en aquest escenari no hi ha limitacions, més enllà de la prohibició d'omplir piscines i de recomanacions per al reg de jardins (fer-ho en dies alterns, en hores de mínima insolació i només per a la supervivència de l'arbrat).

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va alertar que tot i que les previsions meteorològiques «no són dolentes», el context climàtic «sí que és preocupant», amb períodes sense pluja cada cop més intensos i més recurrents. Plaja va demanar a la ciutadania canviar els seus hàbits en el consum de l'aigua i declarava que això ara és «bàsic, necessari i urgent». Aquest estiu, els ciutadans van augmentar 11 litres d'aigua el consum diari. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya.

Arran d'aquests fets, l’Ajuntament de Girona va començar a implantar una sèrie de mesures davant les noves normes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per reduir l’ús d’aigua. Per començar, el consistori limita la neteja amb aigua dels carrers de la ciutat en aquells casos que presenti risc per a la salubritat pública. També l’estany del Parc Migdia quedava orfe d’aigua. En la mateixa línia, les fonts ornamentals es mantindran obertes només en aquells casos on hi ha un circuit de recirculació de l’aigua. Per altra banda, la séquia Monar, utilitzada per les persones hortolanes per regar els camps, circula amb un cabal inferior a l’habitual.