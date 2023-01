El Consell Comarcal de Cerdanya, conjuntament amb els altres consells de la resta de l’Alt Pirineu, ha tancat la campanya de mecenatge mixt públic i privat «Arrela’t a l’Alt Pirineu i l’Aran» per finançar projectes d’emprenedoria local amb una recaptació de 78.484 euros per part de la ciutadania. Amb aquesta aportació econòmica, que ara rebrà també la part pública amb una subvenció, es podran executar sis projectes de desenvolupament econòmic al territori. Els ens comarcals aportaran 24.000 euros, que elevaran el pressupost pels projectes a 102.484 euros.

A la Cerdanya, la campanya ha beneficiat el refugi de la Feixa. Els responsables del refugi van valorar molt satisfactòriament el resultat final de la campanya, la qual no ha arribat a assolir la quantitat final però sí que ha superat els objectius mínims.