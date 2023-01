Prop de 9.000 persones conviuen amb esclerosi múltiple a Catalunya, la primera causa de discapacitat per malaltia de les persones d’entre 20 i 40 anys, segons dades de CatSalut. A nivell estatal, ja són 55.000 les persones amb esclerosi múltiple. Davant d’aquesta realitat i el seu compromís per aturar l’impacte de la malaltia en la vida de les persones amb esclerosi, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) ha creat la Comunitat EM. És el primer espai virtual de parla hispana i de referència per a les persones amb esclerosi múltiple on consultar informació de qualitat, veraç i actualitzada sobre la malaltia, formar-se i compartir inquietuds amb altres membres de la Comunitat. Actualment, la Comunitat EM compta amb més de 1700 persones amb esclerosi múltiple, d’entre les quals, el 91% provenen del territori espanyol, el 75% són dones i el 57% tenen entre 35 i 54 anys.