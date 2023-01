El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que, fins al 31 de desembre de 2022, 34 persones han mort en accidents a la xarxa viària interurbana de les comarques gironines. El 2019, abans de la pandèmia, hi havien perdut la vida 27 persones. Això indica un increment aquest 2022, respecte el 2019, del 25% en el nombre de víctimes mortals. La comarca de l’Alt Empordà, amb 13 morts, és la que registra més sinistralitat enguany. Per darrere, la Selva i el Gironès, sumen 6 persones mortes cadascuna.

A més, en tot el territori català, l’AP-7 ha concentrat al llarg del 2022 el 15% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana, arran de l’augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, 157 persones han mort en 142 accidents mortals a les carreteres entre gener i desembre de 2022. El 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 175 persones en 161 sinistres mortals. Això indica un descens, respecte el 2019, del 10,3% en el nombre de víctimes mortals al conjunt del país. Pel que fa al accidents mortals, es registra una reducció de l’11% respecte al 2019.

D’altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 865, un 9% menys que el 2019, quan n’hi van haver 953. El nombre d’accidents mortals o greus també s’ha reduït un 13% en comparativa amb el 2019 (de 698 a 800).

Fins al 31 de desembre, el 76% de les víctimes mortals registrades són homes (119) i el 24% són dones (38). D’entre els 119 homes morts en accident de trànsit, 102 eren conductors, 3 passatgers i 14 eren vianants. Pel que fa a les dones, 18 eren conductores, 15 eren passatgeres i 4 eren vianants.

Per franja d’edat, convé destacar que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 55 a 64 anys, en concret amb 31 morts (+55% respecte 2019), seguida dels que tenen entre 35 i 44 anys, amb 30 morts (+30,4% respecte 2019). Són les dues franges on hi ha hagut un augment de mortalitat respecte 2019, juntament amb els joves de 15 a 24, que han passat de 18 a 22 morts. A la resta de franges, per contra, hi hagut reduccions en el nombre de morts.

Mortalitat de vianants

Pel que fa als col·lectius vulnerables, aquest 2022 han mort a la xarxa viària catalana un total de 42 motoristes, 8 ciclistes i 18 vianants. Pel que fa als motoristes, cal destacar que hi ha hagut una reducció en el nombre de víctimes mortals. Si ho comparem amb el 2019, el nombre de motoristes morts s’ha reduït un 14,3%, ja que aquest 2022 han perdut la vida set motoristes menys que el l’any de referència. El col·lectiu dels vianants, però, tanca el 2022 amb una mortalitat elevada (18), amb 6 víctimes més que al 2019 -el que suposa un increment del 50%- i 3 més respecte l’any passat. A la demarcació de Tarragona és on més ha pujat la mortalitat d’aquest col·lectiu (6) respecte el 2019 i 2021, amb 4 morts i 3 morts més, respectivament. Convé remarcar també que l’AP-7 concentra quasi la meitat dels vianants morts (9 dels 18).