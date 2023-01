Un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça del Vi per protestar contra la violència de gènere, una xacra que ha vist com aquest Nadal incrementava el nombre de víctimes de manera dramàtica. La protesta va estar convocada per la Plataforma Feminista de Girona, xarxa que reuneix diverses entitats de dones de l’àrea urbana. L’objectiu era denunciar el repunt de casos d’assassinat per violència masclista al mes de desembre, un mes tràgic que ha deixat 19 víctimes de la forma més crua de la violència de gènere. A l’acte va assistir la delegada de la generalitat a Girona, Laia Cañigueral, així com representants municipals, de partits polítics o de sindicats.

A Catalunya són 17 les dones assassinades l’any 2022 i a Espanya un total de 99 dones que respecta els 82 casos de 2021 representen un augment de gairebé el 21%. La violència masclista, lluny d’aturar-se, torna a incrementar-se i ens mostra unes xifres que són del tot intolerables. Si s’acaben de confirmar tots els casos aquest serà el desembre amb més crims masclistes de la història, d’ençà que es recullen les dades de feminicidis. De totes les víctimes, sis havien denunciat per violència masclista als seus agressors i cinc d’elles estaven al programa VioGén. Preocupa especialment que la prevenció i els sistemes de protecció continuen sense ser suficients per a les dones. La Plataforma demana «prestar especial atenció als discursos negacionistes de l’extrema dreta que impacten sobretot en la població més jove». Aquest fet es demostra amb l’augment de més del 70% de les denúncies per violència masclistes interposades a menors d’edat i amb l’augment del 28% de les víctimes menors d’edat.