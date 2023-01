La Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya ha tornat a exigir al Departament d’Educació que es reuneixi «de forma urgent» amb les AMPAs i AFAs d’arreu del territori «com a part directament implicada en la gestió del servei de menjadors escolars».

Fins ara, lamenta el portaveu del col·lectiu, Xavier Villarreal, «el Departament d’Educació només ha convocat als Consells Comarcals de Girona i Lleida i a totes les direccions de les escoles de la província de Girona», però denuncia que «a dia d’avui encara no hem rebut cap convocatòria com a Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya per a informar-nos directament del contingut d’aquestes reunions ni explicar-nos el seu posicionament respecte la gestió dels menjadors escolars».

El passat 28 de novembre, la Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya va dur a terme una acció conjunta arreu del territori, a partir d’on van efectuar l’entrada en registre d’un document als Serveis Territorials del Departament d’Educació de les delegacions de Girona i Lleida, on representen a més de 120 AMPAs i AFAs. L’objectiu era manifestar la voluntat del col·lectiu de participar «activament» en la gestió del servei de menjador escolar i demanar «claredat» al Departament sobre el seu posicionament respecte els «conflictes continuats» entre AMPAs i AFAs i «alguns» Consells Comarcals pel que fa als convenis d’acord pel model de gestió dels menjadors escolars.

Ara, la Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya lamenta que «la resposta dels Serveis Territorials al document entrat en registre ha estat que ens reunim amb les direccions dels centres educatius per tal que siguin elles les que ens informin», una decisió que Villarreal lamenta que és «una manca de deferència que se’ns derivi a terceres persones enlloc de convocar-nos directament com a Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya». En aquest sentit, el portaveu recorda que «sempre hem treballat de forma constructiva colze a colze amb el Departament d’Educació i hem demostrat sobradament la nostra representativitat com a col·lectiu». A més, lamenten que «no entenem perquè s’ha vist interrompuda la nostra interlocució amb la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la qual havia estat regular amb les anteriors direccions representades per Ramón Simón i Juanjo Falcó, i ara, sota la batuta de Raquel Garcia, al·leguen que no estem registrats com a entitat jurídica i, per tant, no ens poden convocar a una reunió». «La informació pot fluir de moltes maneres, hem fet prou feina per merèixer-nos una participació conjunta», sosté Villarreal.

Amb tot, la Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya ha impulsat una altra acció conjunta amb l’objectiu de fer pressió, donar visibilitat a la problemàtica i empoderar a les famílies. Es tracta d’una carta als Reis Mags d’Orient, que des del col·lectiu ja estan fent arribar a les famílies perquè els infants la lliurin als patges reials. En la carta, ja escrita, exigeixen un decret de menjador escolar que defensi la gestió de les AMPAs i AFAs; que el Departament d’Educació convoqui a les famílies per a treballar conjuntament; i reclamen que «amb el menjador escolar no es faci negoci».

El col·lectiu alerta que si no hi ha resposta per part del Departament d’Educació, valoraran «accions de mobilització».