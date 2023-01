Ja falta molt poc per l’arribada dels Tres Reis d’Orient i, perquè aquests puguin deixar els regals la nit del dijous 5, cal que sàpiguen què volen els nens i les nenes, per això, molts d’ells ja van començar a entregar ahir les seves cartes als Patges dels Reis d’Orient perquè aquests puguin transmetre els seus desitjos a Ses Majestats.

Després de dos anys fent-ho de manera virtual, a través de videotrucades en les quals els infants podien transmetre als emissaris reials els regals que volien, aquest any es recupera la presencialitat. Des d’ahir i fins demà dimecres 4, dos patges reials estaran instal·lats a la Plaça Salvador Espriu, prop de la redacció del Diari de Girona, esperant a tots els nens i nenes que vulguin anar a entregar les seves cartes des de les onze fins a la una del migdia i de les cinc fins a les set del vespre.

El primer dia va ser tot un èxit i el fet d’haver recuperat la normalitat va ser una gran alegria. Els més petits esperaven el seu torn per poder entregar la seva carta amb il·lusió i nerviosisme. Pels qui no van poder anar-hi ahir, encara tenen tot el dia d’avui i demà per poder apropar-se a veure als Patges Reials.

Després d’entregar la carta i abans que els Tres Reis deixin tots els regals la nit de dijous 5, toca esperar l’arribada de Ses Majestats.

El dijous, de quatre a sis de la tarda, els infants podran anar als Campaments Reials per donar-los la benvinguda. Després, tant grans com petits, podran gaudir de la cavalcada que, a Girona, sortirà del parc de la Devesa, a les sis de la tarda i que recorrerà la ciutat fins a acabar a la Copa, on es farà un gran acte final.