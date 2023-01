Aquest nou any ha arribat amb una bona notícia pels pagesos i silvicultors gironins: ja poden tornar a fer cremes de restes vegetals. Una pràctica que tenien prohibida per la Llei estatal de residus i sòls contaminants des del mes d’abril de l’any passat i que els col·lectius afectats han viscut amb molta incertesa. La normativa només els permetia cremes en dos casos excepcionals: per evitar plagues o malalties; és a dir per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals o en entorns silvícoles les restes representin un perill.

A les comarques gironines, això ha afectat sobretot durant el 2021 als pagesos que tenen pomeres i oliveres. Que a l'hora de triturar la fusta, els suposava un cost elevat perquè necessitaven maquinària especial i alhora, també suposava un increment de la contaminació. El cas és que la mesura finalment s’ha revertit i des d’ahir, ja es va poder realitzar la tramitació de comunicar cremes vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola a través del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El tràmit es fa com en l’anterior procediment de comunicació de crema. Aquesta gestió es pot fer de forma telemàtica però també es preveu que en els pròxims dies es pugui realitzar de forma presencial en els ajuntaments. Aquest canvi legislatiu afecta les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles -que són gairebé el total de les catalanes- i ha suposat la derogació del punt 27.3 de la Llei estatal de residus i sòls contaminants que no permetia la crema d’aquests materials. Aquesta derogació s’ha batallat des dels sindicats, com ha manifestat en més d’una ocasió el d’Unió de Pagesos i també des del territori. El sindicat recorda en un comunicat recent que ha treballat «per tombar una prohibició fora de lloc que carregava de costos l’activitat agrària, perquè obligava a traslladar les restes a centres de tractament o llogar o comprar màquines trituradores, cosa que, a més, hauria fet augmentar les emissions de diòxid de carboni». Al seu parer, era una normativa inviable per la pagesia. Segons els sindicat, després de les negociacions amb els parts polítics, el que s’ha aconseguit és que els grups polítics eximissin la pagesia, ja que la «prohibició generalitzada només afectarà mitjanes i grans empreses». En el cas de les grans empreses aquestes sí que hauran de fer una sol·licitud de cremes de restes vegetals per raons de caràcter fitosanitari tal com marca la llei estatal. En aquest tràmit, l’empresari ha d’informar dels motius i cal l’autorització del Servei de Sanitat Vegetal i/o de les seccions territorials de Boscos del Departament. Prevenció d’incendis Les cremes vegetals d’altra banda, han de complir amb la normativa de prevenció d’incendis. Això suposa que entre els mesos de risc d’incendi forestal - del 15 de març al 15 d’octubre- s’ha de sol·licitar una autorització especial per poder fer activitats d’aquesta tipologia i que es contemplen amb diverses condicions. D’altra banda, la resta de l’any - del 16 d’octubre al 14 de març- el que cal és fer la comunicació de la crema.