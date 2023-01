Creu Roja Joventut ha repartit al llarg de la Campanya de Joguines #ElsSeusDretsEnJoc 9.336 joguines entre 3.072 infants de famílies en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines.

Un any més, aquesta campanya ha assolit un doble objectiu: distribuir joguines noves, cooperatives, no bèl·liques ni sexistes, i promoure el dret al joc entre tota la infància. Tot això gràcies a la col·laboració ciutadana i al teixit empresarial, així com al suport de les 123 persones voluntàries de Creu Roja Joventut que hi han participat i que ha permès arribar a més de 65 municipis catalans.

Amb el lema «Els seus drets en joc», la 30a edició de la Campanya va arrencar el 21 d’octubre, adaptant-se al context actual per poder cobrir les necessitats i garantir el dret al joc dels infants d’arreu del territori català. Al llarg de la campanya s’han habilitat múltiples punts de recollida de joguines a les comarques gironines on la població ha pogut dipositar les seves donacions. D’altra banda, també s’ha fomentat la col·laboració a través d’aportacions econòmiques i, com a novetat, s’han organitzat iniciatives a través de les quals ciutadania i empreses han participat de forma activa en activitats logístiques de la Campanya de Joguines.

Aquesta trentena edició ha estat possible gràcies a la implicació de 15 assemblees locals i comarcals de l’organització humanitària, que han pogut donar resposta a les demandes rebudes i així garantir que tots els infants accedeixin a una joguina educativa. En total, 76 empreses i entitats han col·laborat en aquesta edició. Les formes més habituals de col·laboració han estat les aportacions econòmiques per a la compra,donacions directes de joguines als punts de recollida, la participació de voluntariat corporatiu en activitats logístiques de la Campanya i les cessions d’espais per a la recollida.