Vint-i-nou gironines han mort per violència masclista en 20 anys

Fins a 29 dones han mort en un crim masclista en els últims 20 anys a la província de Girona. L’últim assassinat es va produir a finals de setembre del 2022 a Campdevànol. En aquest cas, un home de 37 anys va matar i torturar la seva parella de 21 anys. El cas es va destapar el 21 de setembre quan el presumpte assassí va alertar a emergències. En un primer moment va intentar enganyar la policia dient que li havia donat un medicament per calmar el dolor perquè havia caigut en bici i que no s’explicava com havia mort. El mateix dia però va ser detingut pels Mossos després de declarar. El jutge el va enviar a presó provisional sense fiança per l’assassinat de la seva parella i la causa també està oberta per agressió sexual i maltractament habitual.

El segon crim masclista de l’any va ser a Lloret de Mar i va tenir lloc el 18 d’abril. Tot apunta que un oligarca rus de 55 anys va matar la seva dona de 53 i la seva filla de 18 i després es va suïcidar penjant-se d’una barana del jardí de la finca. Aquest cas va donar la volta al món perquè per les mateixes dates van perdre la vida altres oligarques en punts de Rússia sota estranyes circumstàncies. Amb tot però, el cas de Lloret és pels Mossos d'Esquadra un cas de violència masclista, com han insistit diverses vegades, i així és com s’investiga.

Aquests són els dos crims masclistes més recents de les comarques gironines però any rere any malauradament no s’aconsegueix aturar aquesta xacra i s’han de lamentar la mort de dones. El 2010 va ser el més negre a la província de tota la sèrie, amb l’assassinat de quatre dones.

Un element recurrent en tots aquests anys és la manca de denúncies prèvies. Des del 2003, només s’ha pogut acreditar que en cinc dels casos la víctima havia presentat una demanda. En els dos crims de l’any passat, en cap se n’havia interposat.

Es tracta d’una mesura que poques dones utilitzen perquè sovint encara els maltractaments o la situació que viuen a casa aquestes dones es queda en silenci i no acaba sortint a la llum i, per tant, ni família ni policia saben què passa entre la parella o l’exparella.

Per trobar el cas més recent d’un crim masclista en què la dona havia interposat una denúncia cal desplaçar-se fins al 2018 a Sant Joan les Fonts. Concretament, un mes abans de la tragèdia, la víctima va denunciar que el seu marit la maltractava psicològicament i que l’havia arribat a amenaçar de fer «saltar» la casa pels aires. El dia 6 d’octubre d’aquell any l’home va matar a trets la seva exparella de 48 anys, i va atropellar una de les seves filles, abans de fugir i suïcidar-se en una zona boscosa de Montagut-Oix.

Les dades de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere sobre la mortalitat en l’àmbit de la violència masclista també mostren l’estat de la relació entre l’agressor i la víctima.

Conviure amb l’agressor

De les 29 dones mortes, 20 d’elles convivien amb el seu agressor encara el dia que es va perpetrar el crim. D’altra banda, en quatre dels casos eren exparella; cinc es trobaven en tràmits de separació i en 20, eren parella.

Arran de la mort de la mare i també, del suïcidi posterior del pare hi ha hagut fills menors d’edat que s’han quedat orfes. Hi ha un total de sis menors que s’han quedat sense pares a les comarques gironines. D’altra banda, hi ha hagut fins a sis homes que s’han matat després de cometre el crim. Dels 29 casos, també hi hagut sis temptatives de suïcidi per part de l’agressor. El cas més recent d’un suïcidi de l’agressor és precisament el de l’oligarca rus que el 18 d’abril passat va matar la dona i la filla i després es va suïcidar.

El perfil majoritari dels agressors que han comès els 29 crims, és el d’un home d’una edat compresa en els 31 i 50 anys. La meitat que eren espanyols i l’altra meitat, de nacionalitat estrangera. Mentre que el perfil de la víctima és el d’una dona d’entre 31 a 50 anys i de nacionalitat estrangera.

Girona, d'altra banda, és una de les províncies que en aquests anys ha hagut de lamentar més morts per violència masclista. És la dotzena província en nombre de dones mortes per aquesta xacra. Al primer lloc s’hi troba Madrid amb 124 i el segon és per Barcelona, amb 115.