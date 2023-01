Amb l’objectiu de fer l’arribada dels Reis d’Orient més accessible a tots els infants, l’Ajuntament de Girona estrena un recurs per a persones invidents. Es tracta d’un audioconte narrat per l’actor gironí Martí Peraferrer, que relata la història d’Innocenci, el conserge de l’Ajuntament de Girona que aquest any s’encarrega de guiar els Reis Mags fins a la ciutat perquè arribin a temps per la cavalcada. La regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de Girona, Maria Àngels Cedacers, ha explicat que aquest recurs està «ple de referents sonors» que permeten als infants identificar els Reis Mags.

L’ajuntament ha distribuït aquest recurs a totes les entitats de la Taula d’Accessibilitat i es penjaran cartells als campaments reials amb un codi QR que enllaçarà amb el conte. A banda d’això, l’Ajuntament de Girona també està treballant en altres serveis per fer la cavalcada més inclusiva. De moment, als campaments reials hi haurà una zona d’aparcament i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i problemes d’accessibilitat. També hi haurà diverses zones al llarg del recorregut que farà la cavalcada perquè tots els infants tinguin l’oportunitat de viure una nit màgica.

Cavalcades més inclusives

Alguns municipis han pres mesures perquè tothom pugui gaudir de l’arribada de Ses Majestats. Figueres instal·larà a la Rambla una grada adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda i amb dificultat visual, des d’on es podrà veure la cavalcada i el pregó dels Reis, i a l’escenari hi haurà un intèrpret de llenguatge de signes—aquest, és un recurs que també s’utilitzarà en el discurs dels Reis a Palafrugell. A més, la plaça del Gra es tornarà a convertir en la zona de baixa intensitat sensorial on es reduiran els efectes sonors i lumínics de la comitiva reial.

A Roses serà la primera vegada que es prenen mesures en aquesta línia. Des de la plaça de les Botxes fins a la rotonda de l’Oficina de Turisme serà una rua sense soroll perquè les persones amb sensibilitat auditiva puguin gaudir també de la cavalcada sense problemes. També s’estrena en aquest tipus de mesures el poble de Castelló d’Empúries que s’adhereix al Nadal Inclusiu, habilitant files per a infants amb diversitat funcional; Cassà de la Selva, que ha destinat un «tram tranquil» i, durant mitja hora, un campament reial sense soroll ni llums; i Santa Coloma de Farners, que ha reservat un tram de la cavalcada perquè sigui tranquil i sense soroll.

A Banyoles, s’habilitaran alguns espais amb baixos estímuls sonors, zones per a persones amb mobilitat reduïda i tres espais de calma per si en algun moment algun infant necessita retirar-se o també com a espais d’alletament matern.

Finalment, a Blanes també s’habilitarà una quarta cua en el Campament Reial per a persones amb diversitat funcional perquè puguin accedir amb el mínim temps possible d’espera.