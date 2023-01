La cavalcada d’Olot va començar a la Plaça Clarà on centenars de persones es van reunir per seguir a la comitiva reial. En la seva ruta pels carrers de la ciutat, els Reis d’Orient van anar acompanyats per 300 patges i princeses. Aquest any Ses Majestat han decidit renovar la carrossa dels reglas i ahir a la nit va ser la primera vegada que els infants van poder veure la carrosa interactiva i amb moviment que va mostrar a tots els presents com sortien els regals dels Reis. La cavalcada va finalitzar en el Firal Petit on estaven situats els trons de Ses Majestats i on van rebre a tots els nens i nenes presents. Després de tot i per finalitzar la jornada, els més petits van poder participar en el concurs de fanals Miquel Gou.