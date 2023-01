La màgia dels Tres Reis d’Orient arribarà avui a les comarques gironines i acompanyada de l’esforç que han fet moltes localitats per tal que enguany la cavalcada de Reis sigui majestuosa i espectacular després d’anys marcades per les restriccions imposades per la pandèmia. Així mateix, s’han instal·lat campaments reials per tal que els nens i nenes que encara no hagin fet deixin la seva carta, fer tallers de fanalets, presenciar espectacles i parlar amb els patges reials.