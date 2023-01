Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi a la cooperativa agrícola de La Vall d'en Bas.

Ha cremat un magatzem frigorífic i per apagar les flames, s'han activat 13 dotacions.

El foc s'ha declarat cap a dos quarts d'una de la matinada i quan els efectius han arribat a la zona de Can Gronxa de Puigpardines s'han trobat que l'incendi estava concentrat en una caseta metàl·lica on hi ha el magatzem frigorífic de la cooperativa. Les flames han afectat tota la caseta, que és de 75 metres quadrats.

Els Bombers han donat el foc per extingit al cap d'un parell d'hores i no ha causat més danys a l'equipament agrari, segons els Bombers.

Malgrat l'ensurt, no s'han hagut de lamentar ferits.