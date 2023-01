Els Reis d'Orient han recuperat la tirolina per fer arribar els regals als 14 nens i nenes que estan ingressats al Trueta aquestes festes. Igual que l'any passat, aleshores per les restriccions de la covid-19, Ses Majestats van utilitzar aquest mètode per entrar els regals al centre hospitalari però, enguany, amb l'aixecament de les mesures, hi han pogut entrar. Un dels patges reials ha estat l'encarregat d'enfilar-se –amb l'ajuda dels Bombers- fins a l'edifici del costat de la planta de pediatria, des d'on han fet baixar la bossa carregada de presents. Els responsables del centre, per la seva banda, han lliurat la clau màgica per permetre a Melcior, Gaspar i Baltasar reunir-se amb els infants ingressats.

El repunt de contagis per coronavirus del Nadal de l'any passat van obligar molts hospitals a recuperar restriccions per evitar la transmissió. Entre elles, limitar les visites als pacients. Ses Majestats els Reis d'Orient no en van ser una excepció i es van veure obligats a enginyar-se-les per fer arribar els regals als infants ingressats al Trueta durant les festes nadalenques. I ho van fer a través d'una tirolina. Vist l'èxit que va tenir la iniciativa, enguany i ja sense restriccions per la covid-19, han decidit repetir. Poc després des onze del matí, tres camions de Bombers han arribat a l'hospital amb l'equip de patges i poc després ho han fet Melcior, Gaspar i Baltasar a peu. Amb un camió cistella dels Bombers, una de les patges ha accedit fins a l'edifici del costat de pediatria des d'on, ajudada per un bomber, han llençat en tirolina la bossa carregada de regals. A l'altra banda, els esperaven els altres patges que, a través d'unes escales, han entrat a la planta per les finestres. A diferència de l'any passat, però, Ses Majestats han pogut entrar-hi. Els responsables del centre hospitalari els han lliurat la clau que els ha donat accés i s'han pogut reunir amb els més petits per donar-los en mà els regals en un dia tan especial.