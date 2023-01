El Departament de Justícia ha guardonat la magistrada titular del Jutjat de Menors de Girona Montserrat Bastit Vallmajor amb la medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia per la seva trajectòria com a jutgessa de menors i la seva contribució a la recerca de solucions per evitar que reincideixin i per reeducar en interès del menor. Així ho ha anunciat el departament, que també ha reconegut la tasca del coordinador provincial de Girona Paco Escudero pel nou model d'atenció al ciutadà impulsat als jutjats de la Bisbal d'Empordà.

Justícia atorga cada any una medalla d'honor a deu professionals per la seva contribució a la justícia, juntament amb el Premi Justícia, que enguany ha estat concedit a l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que representa els jutges de pau, una figura que el Departament vol dignificar tenint en compte els plans del Ministeri per substituir aquesta figura per oficines municipals. Bastit és criminòloga i especialista de menors. Es va incorporar al Jutjat de Menors de Girona i és magistrada titular del Jutjat de Menors de Girona des de gener de 2011, però va accedir a l'aleshores Jutjat de Districte de Girona i al Tribunal Tutelar de Menors de Girona el 1987. Justícia destaca la seva carrera com a jutgessa de menors i recorda que durant la seva primera etapa, entre el 1990 i el 1993 va haver de fer front a una etapa convulsa en termes de seguretat jurídica perquè s'acabava de derogar la Llei de tribunals tutelars de menors i la nova legislació tenia buits legals importants. Pel que fa a Escudero, és lletrat de l'Administració de Justícia i ocupa el càrrec de secretari coordinador de Girona des de maig del 2017. És autor de nombroses publicacions científiques de temàtica jurídica i ha estat professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Facultat de Ciències Juridicoempresarials de Girona. Justícia subratlla la seva dedicació al llarg dels anys en l'administració de justícia, motiu pel qual li ha atorgat una menció honorífica. Premi als jutges de Pau El Departament ha concedit la màxima distinció que atorga la Generalitat en aquest àmbit als jutges de Pau, a qui considera una figura de proximitat pel ciutadà i que permet la descongestió de l'Administració de Justícia. La distinció respon també a l’aposta per la mediació i la resolució alternativa de conflictes de la conselleria. El Decret de concessió del Premi destaca que els jutjats de pau són una peça clau per al desenvolupament de la justícia social i de proximitat a Catalunya. La resta de premiats són el magistrat José Manuel del Amo Sánchez, la jurista i catedràtica Maria Carmen Gete-Alonso i Calera, la metgessa forense Lluïsa Puig Bausili i l'advocada Julia Latorre Mingrat. També hi ha entitats premiades, com són el Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya, la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia Catalana i l'associació de jutges Àgora Judicial. Els premis es lliuraran el 23 de gener al Palau de la Generalitat.