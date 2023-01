Els pastissers catalans encaren el dia de Reis amb perspectives «molt bones», amb l’expectativa de vendre entre 900.000 i un milió tortells, una xifra similar a la del 2019.

A Girona, el president del Gremi de Pastissers, Àngel Garcia, apunta que avui és un dia important a nivell de vendes gràcies a aquest dolç: «la gent vol gaudir, tenir el tortell a casa i que els reis els hi portin moltes coses».

«És veritat que hem tingut molts problemes pel preu de la matèria primera i de la llum, però hem sabut aguantar els preus. Si podem mantenir-los, per què augmentar-los?», diu Garcia. A Barcelona, en canvi, el gremi apunta que els tortells són entre un 2% i un 3% més cars que l’any passat.

Tradicionalment, el tortell de Reis més venut era el de massapà, però Àngel Garcia assegura que l’última tendència era vendre més tortells de crema o crema torrada. Garcia explicava el canvi de tendència perquè «a la gent jove els hi agrada més la crema, la nata o la trufa, en canvi, la gent una mica més gran prefereix el de massapà. De totes maneres tots els tipus de tortells es venen molt bé».

A l’Alt Empordà també venen un altre tipus de tortell. Garcia és el propietari de la pastisseria Tall Dolç de Figueres i apunta que tenen molts encàrrecs del Galette des Rois, un tipus de tortell molt típic de França fet d’una peça de full amb una crema de massapà i crema catalana. «Com que per aquí ve molta gent de França i Perpinyà doncs el compren, però de totes maneres aquesta gent també compra els tortells típics que fem nosaltres ja siguin de massapà, crema, nata o trufa, per provar-los», assegura.

La venda de tortells de Reis a un preu molt baix en les grans cadenes de supermercat no és una cosa que afecti molt als pastissers agremiats. «Potser hi ha gent que es malfia i pensa que nosaltres fem el mateix, però la nostra matèria primera és de qualitat», assegura el president del gremi.

Garcia recorda que, si ells venen un tortell a 25 euros i en un gran supermercat ho fan a 5, la qualitat dels dos productes és molt diferent. «A més, aquest tipus de tortells industrials ja fa 4 o 5 mesos que estan fets i guardats en un congelador. Nosaltres, en canvi, els fem al moment, això els hi atribueix un valor brutal que fa que no tinguin res a veure. Si la gent vol qualitat ha d’anar a la pastisseria, nosaltres posem nata acabada de fer i de muntar —igual que la crema que utilitzem— però la nata dels tortells industrials és dubtosa, no se sap amb certesa si és nata o alguna altra cosa». Finalment, Garcia també deixa clar que a les pastisseries han baixat molt el sucre dels seus productes, incloent-hi el tortell, però, en canvi, en les grans cadenes en fan servir molt, «no ens podem comparar».

Pel gremi de pastissers la jornada d’avui compta amb unes expectatives molt altes i es podria dir que suposa la cúspide de la campanya de Nadal. Garcia explica que en aquestes setmanes enrere «la tendència ha sigut més planera, van ser una mica fluixetes, però de totes maneres podem dir que ha anat bé». La campanya de Nadal d’enguany té dos punts forts. El primer va ser durant la setmana de Cap d’Any en la qual van notar «una mica d’augment». «Els restaurants també han hagut d’augmentar els preus dels seus menús i això ha fet que molta gent optés per celebrar Cap d’Any a casa. Així que anaven a comprar la carn a la carnisseria, el peix a la peixateria i les postres a la pastisseria, això ha fet que a nosaltres aquella setmana ens anés molt bé», assenyala el president del gremi. L’altre punt, i el més fort, és el dia d’avui, amb el tortell de Reis «el dia de reis és un dia per voltar i anar de casa en casa a buscar els regals; i el tortell i les postres estaran en totes les taules».