La predicció meteorològica a les comarques gironines per aquest dissabte 7 de gener apunta que el cel s'aixecarà serè arreu del territori i que, cap al vespre, podria aparèixer algun núvol alt per l'oest. La temperatura mínima i màxima seran semblants a les d'aquest passat divendres, però amb tendència a la baixa. Hi haurà inversió tèrmica matinal.

Diumenge un front podrà deixar precipitació al terç oest i de manera més feble i dispersa a altres punts del país. La temperatura tendirà a baixar. pic.twitter.com/AeNlOS60iK — Meteocat (@meteocat) 5 de enero de 2023